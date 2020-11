Oposto de 18 anos brilha, e Sesi vence o Ponta Grossa na estreia da Superliga masculina de vôlei

(Foto: Amanda Demetrio/Sesi-SP)





O Sesi abriu com vitória a temporada 2020/21 da Superliga masculina de vôlei. No sábado, o time de São Paulo superou o paranaense Ponta Grossa no ginásio da Vila Leopoldina por 3 sets a 1 - 25/16, 25/21, 21/25 e 25/21.

A equipe paulista apresentou uma nova arma potente para a temporada: o oposto Darlan. O jovem de 18 anos anotou 28 pontos, foi o maior pontuador da partida e foi eleito o melhor jogador da noite.

- A gente sempre entra um pouco ansioso. Mas nos mostramos proativos, e não reativos. E achei isso um ponto ótimo. Em outras oportunidades começamos devagar no primeiro set, e desta vez fizemos diferente. O nervosismo inicial é natural, mas depois fazer alguns pontos ficarmos mais soltos. Ser eleito o melhor do jogo é algo muito importante para mim, eu jogo em um dos maiores times do Brasil, é a realização de um sonho - disse Darlan.

O Sesi, que era o terceiro colocado da última temporada da Superliga quando o campeonato foi cancelado por causa da Superliga, agora encara o América-MG na quinta-feira, às 21h30, novamente em São Paulo. O Ponta Grossa, por sua vez, vai a Minas Gerais para encarar o Cruzeiro no sábado, às 21h30. As duas partidas vão contar com transmissão ao vivo do SporTV.

Globo Esporte