Pilotos mostram alívio após Grosjean escapar de acidente; Vettel critica ruptura de guard rail

(Foto: REUTERS/Hamad I Mohammed)





Os colegas de pista de Romain Grosjean demonstraram alívio com o fato de o francês ter saído apenas com queimaduras leves nas mãos de um fortíssimo acidente com incêndio no GP do Barein, neste domingo. No impacto, o carro se partiu ao meio e pegou fogo; o piloto ficou no cockpit em chamas por 29 segundos, mas conseguiu sair correndo.

Um dos mais aliviados era o mexicano Sergio Pérez, amigo do francês. Os dois inclusive viajaram para o Barein no mesmo avião, e o piloto da Racing Point minimizou a perda do terceiro lugar nas últimas voltas devido a uma quebra do motor.

- Foi um acidente louco. E saber que você tem de voltar ao carro em 40 minutos foi… Foi um grande alívio ver que ele está bem Voltar ao foco foi bem difícil. Quando tive de abandonar, particularmente foi um golpe duro. Mas depois do que aconteceu, você tem de colocar tudo em perspectiva. Para mim, é um pódio a menos, um pódio a mais. Mas o mais importante é que Romain está bem e conosco. Agora temos de ver o que podemos melhorar em termos de segurança - disse Pérez.

Outro que pediu à Fórmula 1 para analisar o acidente e tomar medidas que melhorem as condições de segurança foi Carlos Sainz Jr., da McLaren:

- Ver a bandeira vermelha e o carro pegando fogo sem ter nenhuma informação foi uma experiência muito ruim. Graças a Deus, Romain saltou do carro, e, quando ele voltou ao pit lane, sentimos um grande alívio. Precisamos continuar aprendendo como tornar esse esporte mais seguro.

Já o tetracampeão Sebastian Vettel admitiu que as fortes imagens do acidente foram difíceis de digerir antes de participar da relargada, dada mais de 1h20 depois da batida. Além disso, o piloto da Ferrari criticou o fato de o guard rail ter se rompido com o impacto.

- Obviamente, assim que pulei do carro e percebi que ele saiu, foi a principal mensagem do dia. Espero que ele esteja o melhor possível. Não sei como ele conseguiu escapar porque o carro pareceu pegar fogo imediatamente. Não foi fácil voltar à corrida, mas penso que provavelmente foi melhor voltar logo do que esperar uma semana. Obviamente, o guard rail não deve falhar assim, quero dizer, é bom que os carros estejam mais seguros do que costumavam ser, mas o guard rail não pode falhar e o carro não deve pegar fogo dessa forma - comentou Vettel.

Companheiro de equipe de Vettel, o monegasco Charles Leclerc reconheceu que pela primeira vez sentiu uma sensação tão ruim numa corrida:





Thank god Romain is fine. That’s the only thing that matters today. pic.twitter.com/jSoEDBoWFV — Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) November 29, 2020





- Depois da batida de Romain, eu fiquei me sentindo muito mal. Foi provavelmente a primeira vez que me senti assim durante uma corrida, porque estava a tentar manter alguém atrás de mim e então vi o que aconteceu nos meus retrovisores e quando cheguei à curva 9 vi as chamas.

Romain Grosjean passa a noite de domingo no hospital. O piloto da Haas gravou um vídeo nas redes sociais e agradeceu pelo apoio depois do acidente. Além disso, o francês exaltou a importância do Halo (dispositivo de segurança acima do cockpit) para salvá-lo de ferimentos mais graves.

