Ponto de Opinião: Chegada de Abel Ferreira abre portas para o futuro estrangeiro no Brasil

(Foto: Getty Images)





Por Nicholas Araujo

Redação Blog do Esporte





O ano de 2020, por mais que possa estar diferente com relação a pandemia, também abriu um precedente para uma mudança no futebol brasileiro: a liberdade de se contratar técnicos estrangeiros para comandar os clubes.

Claro que o Brasil já tinha recebido alguns técnicos estrangeiros anteriormente, como Gareca no Palmeiras e Aguirre no Internacional, mas o ano de 2020 se tornou uma porta pesta nova “modalidade” no futebol se instalar no país. Iniciando com Jorge Jesus no Flamengo, em 2019, Internacional, Atlético Mineiro, Santos, Palmeiras e Vasco são alguns clubes que também optaram por essas mudanças.

Pelo cenário atual destas mudanças, Flamengo, Internacional e Atlético Mineiro mostraram que essas mudanças surtiram efeito no futebol apresentado. Santos demitiu Jesualdo por não entender seu futebol e trouxe Cuca novamente. Vasco ainda está sentindo essa mudança. Palmeiras começará essa experiência e torce por resultados interessantes.

No mais, o futebol brasileiro está precisando de mais altos do que baixos para continuar a vencer, principalmente na Libertadores. Vamos analisar se essas mudanças se tornam mais rotineiras ou se o velho futebol ainda é o que mais domina.