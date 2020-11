Ponto de Opinião: O futebol brasileiro não dá certo porque tudo é para ontem

Rogério Ceni sofre com o mau planejamento do futebol brasileiro (Foto: Reprodução)





Por Nicholas Araujo

Redação Blog do Esporte





2020 está sendo um ano desafiador para o futebol brasileiro. Muitos treinadores indo e vindo e pouca demonstração de um futebol bonito de se ver. Com isso, a instabilidade dos clubes demonstra como tudo aqui tem que ser rápido, com resultados para ontem, seja como for.

O exemplo disso é a chegada de Rogério Ceni ao Flamengo. O treinador não teve tempo de respirar e já falam que ele está balançado no clube. A derrota para o São Paulo pela Copa do Brasil e o empate com o Atlético Goianiense pelo Brasileirão já colocam o futebol apresentado por Ceni no clube carioca em cheque.

É inacreditável como tudo aqui precisa ser solucionado na hora, sem um planejamento de início. É capaz de Ceni disputar quatro jogos pelo clube e ser demitido por “resultados negativos”. Como estamos analisando dentro de campo e com os resultados, o problema do Flamengo não é de treinador. Vai além dos jogadores, passa pela diretoria que visa o lucro e esquece o futebol, além da grande cornetagem da mídia esportiva que incendeia mais o ambiente.

Esta situação do Flamengo é o típico movimento do clube que “ganha tudo” e acha que sempre vai ganhar tudo, que os adversários não vão melhorar. Outro exemplo é o bombardeio em cima de Fernando Diniz. O técnico ainda está aprimorando o time do São Paulo, mas já falam que uma sequência de derrotas pode derrubá-lo.

Até quando vamos achar que tudo é para ontem no futebol brasileiro? Não é à toa que isso reflete na seleção brasileira. Todos acham que podem ser convocados, mas nenhum consegue discernir o peso da camisa. Falta mais planejamento no futebol brasileiro, pensar menos no dinheiro e mais na qualidade, ou vamos sofrer muito ainda e ficar longe de títulos de expressão.

A pandemia escancarou o quanto o futebol brasileiro está péssimo. E deve fechar o ano pior do que está.