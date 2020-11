Rafael Sobis se apresenta na Toca da Raposa para exames antes treinos com elenco do Cruzeiro

A segunda passagem de Rafael Sobis pelo Cruzeiro começou efetivamente neste sábado. O atacante, anunciado como reforço na última quarta-feira, chegou à Toca da Raposa em uma ação de marketing promovida por um patrocinador do clube celeste.

Sobis, de 35 anos, depende apenas do registro do seu contrato com o Cruzeiro no BID da CBF para ficar à disposição contra o Figueirense, na próxima sexta-feira, pela 22ª rodada da Série B. O jogador vai passar por exames e testes físicos antes de participar das atividades em campo. Sobis disse estar entusiasmado em trabalhar com o técnico Luiz Felipe Scolari, na Toca da Raposa.

- Com o Felipão vai ser a primeira vez (que vou trabalhar). Um cara que conheço há muito tempo. A gente tem meio que um carinho de pai para filho. É um momento espetacular da minha carreira estar trabalhando com ele. Espero dar o melhor de mim para que a gente leve o Cruzeiro o mais longe possível - disse o jogador.

Como vinha atuando normalmente com a camisa do Ceará, Rafael Sobis não precisará de tempo para entrar em forma ou ganhar ritmo de jogo. Ele esteve em campo por 45 minutos no duelo do Vozão contra o Palmeiras, na última quarta, pela Copa do Brasil.

Até o jogo contra o Figueirense, Sobis terá quase uma semana de preparação com o elenco, já que a partida no Mineirão será apenas na próxima sexta-feira, às 21h30. Se vencer o duelo, o Cruzeiro abrirá oito pontos de vantagem sobre o adversário, que está na zona de rebaixamento.

O atacante retorna ao Cruzeiro com um contrato até o fim de 2021. Os vencimentos serão dentro do teto estipulado para a temporada, e o acordo para a contratação envolveram o fim de uma ação movida por Rafael Sobis contra o clube celeste na Justiça do Trabalho.

Na primeira passagem por Belo Horizonte, o atacante entrou em campo 119 vezes e marcou 28 gols. Entre 2016 e o fim de 2018, conquistou duas edições da Copa do Brasil (2017 e 2018) e um do Campeonato Mineiro (2018). Na Copa do Brasil de 2017, ele foi artilheiro, com cinco gols.

