Real Madrid elege David Alaba como substituto para Sergio Ramos, que deve deixar o clube

(Foto: Divulgação / Bayern)





O Real Madrid já definiu qual jogador vai tentar contratar caso não consiga renovar com o zagueiro Sergio Ramos. Trata-se de David Alaba, do Bayern de Munique, segundo o jornal espanhol “As”.

Ramos, que teria uma proposta milionária do PSG, pode deixar o Bernabéu na próxima temporada. E o lateral austríaco, que vem atuando como zagueiro no time de Munique, é considerado o alvo número 1 da diretoria do Real.

“Todo mundo sabe do interesse de Madri por meu filho”, disse o pai de Alaba em 2018. Agora, esse interesse é recíproco segundo o diário “As”.

Nascido em Viena, filho de pai nigeriano e mãe filipina, Alaba chegou para jogar na base do Bayern depois de ser contratado ao Rapid Vienna quando tinha 16 anos.

Além de um breve período por empréstimo no Hoffenheim, foi no Bayern onde Alaba passou toda a sua carreira profissional. O lateral/zagueiro conquistou nove títulos da Bundesliga, além de seis Copas da Alemanha, três Supertaças da Alemanha, duas Liga dos Campeões, duas Supertaças da Europa e um Mundial de Clubes com a camisa bávara.

