Renato admite sondagem a Claudinho em papo no campo após jogo: "Pensando lá na frente"

Além da polêmica com Maicon, outro fato chamou a atenção na vitória do Grêmio sobre o Bragantino, na noite de segunda-feira : o longo papo de Renato Portaluppi com o meia Claudinho, do time paulista, no gramado da Arena, logo após após o apito final. O técnico gremista foi foi flagrado pelas câmeras de TV fazendo perguntas sobre o contrato do jogador e admitiu ter sondado a situação do camisa 10.

Na entrevista coletiva após a partida, o treinador gremista afirmou que gosta do futebol de Claudinho e admitiu que questionou ele sobre situação no Bragantino. Renato também disse que faz isso com frequência e que "deu mole" ao ser flagrando no papo.

— Conversei com ele. Perguntei até quando ia o contrato. Como conversei com outros jogadores. Estou sempre na frente, pensando lá na frente. Não sei se vou estar no Grêmio, em outro clube. Mas eu procuro conversar com jogadores. Saber as intenções do ano, para o próximo ano, se gostaria de estar comigo no clube que trabalho — admitiu Renato.

Acho ele um grande jogador. Não vejo o Claudinho agora, vejo desde o ano passado. Mas não só com ele. Converso com vários jogadores, vocês que não flagraram. Hoje, de repente, dei mole. - Renato Portaluppi

Contra o Grêmio, Claudinho completou seu 17º jogo pelo Bragantino no Brasileirão. Não pode, portanto, jogar em outra equipe da Série A na atual competição. Em setembro do ano passado, renovou até o fim de 2023 com o clube paulista.

O Grêmio busca um meia para reforçar o elenco. O Tricolor tinha conversas com Gastón Ramírez, mas a negociação retrocedeu a partir de um posicionamento do uruguaio, que deve permanecer na Sampdoria, da Itália. O clube gaúcho procura agora um jogador no mercado internacional e tem uma semana até o fechamento da janela.

– O clube que estiver no ano que vem, seja no Grêmio ou em outro, vou procurar alguns jogadores. E vou conversar com eles. É assim. Temos que pensar na frente. Não tem que acabar o campeonato e sair atrás. Tem que se programar. Estou fazendo o elogio para um grande jogador que é o Claudinho – completou Renato.

A vitória fez o Grêmio pular para a 8ª colocação no Brasileirão, com 27 pontos e uma rodada ainda por disputar, em jogo adiado com o Goiás. Na próxima quinta-feira, o Tricolor encara o Juventude na segunda partida das oitavas de final da Copa do Brasil.

