Santos supera desfalques, vence LDU na altitude e abre vantagem nas oitavas

O Santos superou os desfalques, a altitude de Quito e a LDU para ficar mais perto de uma vaga nas quartas de final da Copa Libertadores. Com gols de Soteldo e Marinho, o Peixe venceu o time equatoriano por 2 a 1, nesta terça-feira, no Estádio Casa Blanca, e deu passo importante para avançar no torneio – Julio descontou para a LDU. Sem o técnico Cuca, o auxiliar Cuquinha e mais cinco jogadores ainda afetados pelo surto de Covid-19, o Peixe se desdobrou para conseguir encarar os 2.850m de altitude da capital do Equador, correr o máximo possível e buscar a vitória com seus dois principais jogadores. Além deles, o goleiro John foi responsável pelo placar com grandes defesas.

O duelo de volta das oitavas é na próxima terça-feira, às 19h15 (de Brasília), na Vila Belmiro. O Santos só precisa do empate para se classificar e pode até perder por 1 a 0, por causa do critério de gols marcados fora de casa. A LDU tem de vencer por dois ou mais gols de diferença, ou por um gol de diferença em placares acima de 3 a 2. Vitória dos equatorianos por 2 a 1 leva a decisão para os pênaltis.

Marinho foi destaque não só pelo gol da vitória, em pênalti sofrido por ele próprio, mas também pela entrega na marcação e os "minimísseis" que deram trabalho ao goleiro da LDU no segundo tempo. O camisa 11 foi símbolo de dedicação e chegou a 18 gols na temporada.

O Santos começou como se não jogasse na altitude, imprimindo bom ritmo de jogo e abrindo o placar após linda jogada de Pará pela direita, em velocidade, e assistência para Soteldo finalizar. O preço, porém, foi sendo cobrado ao longo do primeiro tempo: sem correr "certo", o Peixe diminuiu a intensidade rapidamente e deixou a LDU tomar conta do jogo, principalmente pelo lado direito - setor em que Felipe Jonatan teve enorme dificuldade na marcação. Depois de algumas boas defesas de John e riscos sofridos, o auxiliar Marcelo Fernandes sacou Jean Mota nos minutos finais e lançou o zagueiro Wagner. Apesar disso, o Peixe tomou gol num contra-ataque no último minuto após vacilo no ataque. Billy Arce puxou a LDU à frente, exigiu grande defesa de John, e Julio subiu sozinho para marcar, sob olhares de Diego Pituca e Marinho.

Marinho voltou bem e começou a arriscar de longe, dando trabalho ao goleiro Gabbarini. Mesmo desgastado fisicamente, coube ao camisa 11 puxar os ataques do Santos e, num deles, aplicar lindo corte na marcação para sofrer pênalti. O próprio atacante bateu, sem chances para Gabbarini, e deixou o time brasileiro em vantagem. Depois disso, uma atuação enorme: mesmo cansado, o Peixe se fechou em uma linha de cinco defensores, bloqueou os perigosos avanços de Perlaza pela direita e viu a LDU parar nas defesas de John nas poucas oportunidades que teve. Nem os nove minutos de acréscimo abalaram o Santos, que comemorou demais o resultado.

Globo Esporte