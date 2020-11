Sem contrato e com possível saída de Wolff da Mercedes, Hamilton não sabe se segue na F1 em 2021

(Foto: Getty Images)







Os rumores de que Toto Wolff pode deixar o comando da Mercedes ao fim de 2020 são cada vez maiores. E uma possível saída de um dos responsáveis pelo sucesso da equipe, que conquistou hoje o sétimo título consecutivo no Mundial de Construtores, pode fazer com que outro pilar da equipe alemã, Lewis Hamilton, decida deixar o time.

Questionado sobre sua permanência com a saída de Wolff da escuderia, após a vitória no GP da Emilia-Romagna, o piloto, que tem contrato somente até o fim de 2020, não garantiu sua permanência na F1 na próxima temporada.

- Eu nem sei se estarei aqui no próximo ano, então não é uma preocupação para mim no momento. Estamos em novembro e é uma loucura que o Natal não esteja tão longe. Naturalmente me sinto ótimo, me sinto muito forte e sinto que poderia continuar por muitos meses. Então, eu não sei. Você mencionou sobre o Toto e a vida útil, há várias coisas que ficam na minha cabeça. Eu gostaria de estar aqui no ano que vem, mas não há garantia disso, com certeza. Há muita coisa que me excita na "vida após a morte" (após se aposentar da F1). Então o tempo dirá - afirma Hamilton.

Apesar do prospecto de perder o líder e amigo, Hamilton disse compreender a motivação de Wolff por trás da vontade de se afastar das pistas para ficar mais tempo com a família.

- Eu entendo e temos muitas conversas profundas, Toto e eu, então estou muito, muito ciente de onde ele está mentalmente e nós compartilhamos e carregamos muito do peso juntos. Estou aqui há muito, muito tempo. Eu posso definitivamente entender o desejo de recuar um pouco e dar mais tempo para a família e essas coisas.

Numa corrida tumultuada em Imola, Lewis Hamilton conquistou a 93ª vitória na Fórmula 1 no GP da Emilia-Romagna, neste domingo. O inglês ainda ajudou a Mercedes a garantir o inédito heptacampeonato consecutivo de construtores. Valtteri Bottas, que havia largado na pole e liderado as primeiras voltas, terminou em segundo apesar de problemas no assoalho o carro, e Daniel Ricciardo completou o pódio, em terceiro, com a Renault.

Com o resultado, Hamilton já pode ser heptacampeão mundial na próxima corrida, na Turquia. O inglês tem 85 pontos de vantagem sobre Bottas com 104 ainda em jogo, e, para faturar o título, precisa de uma vitória ou de um segundo lugar com a volta mais rápida.

Globo Esporte