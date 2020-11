Sertões: Dupla da Território Motorsport, Rodrigo Luppi/Maykel Justo, vence a 2ª etapa na UTV 2

(Foto: José Mário Dias)





Primeiro dia de etapa Maratona (2) – que não permite apoio mecânico – encerrado com êxito pelas duplas da Território Motorsport que chegaram à Bolha de Minaçu (GO). Foram 353 quilômetros de trecho cronometrado que não deram moleza aos competidores, digno de um Sertões para gente grande. Rodrigo Luppi/Maykel Justo #206 venceram a etapa 2 na UT2 e foram, ainda, a 5ª dupla mais rápida da geral ao completar em 5h36m13s. Com o resultado a dupla está na liderança da categoria no acumulado. Os multicampeões da competição Edu Piano/Solon Mendes #205 fecharam em 5h45m41s, com o 3º melhor tempo do dia na Over Pró. Já Lélio Junior/Weberth Moreira #215, dupla de Goiânia (GO), terminaram na 4ª posição na UTV 3 (6h00m47s).

“O dia foi bem difícil. Teve bastante pedra e erosão. Conseguimos manter um ritmo bom e chegamos com o carro inteiro”, diz Luppi (Vinhedo-SP), que está disputando o nono Sertões. Confiante, finaliza: “Estamos bem otimistas com a próxima parte da Maratona. Deu para fazer um bom tempo e estamos animados”. Com 15 participações, o navegador Maykel Justo (Taubaté/SP) contou das dificuldades da primeira parte da Maratona: “A navegação estava muito complicada devido a enorme quantidade de referências próximas, mas, mesmo assim, conseguimos andar num ritmo forte e sem riscos”.

Presente em todos os Sertões desde 1996, o multicampeão Edu Piano (Tatuí/SP) comentou a estratégia do dia: “Fui mais conservador no começo para poupar um pouco o equipamento e andei mais forte no final. E deu tudo certo: conseguimos o 3º tempo da categoria e 12º na geral". Piano soma oito títulos no maior rali das Américas, dos quais sete com o cearense Solon Mendes: “Muita erosão, pedras, riachinhos. Um pouco cansativa, muito legal!. Cada dia conquistando posições para atingir nosso objetivo”, enfatiza Mendes com 23 edições no currículo.

“Sentindo-se em casa”, a dupla de Goiânia (GO), Lélio/Moreira, subiu 10 posições na classificação geral. “Andamos poupando e, mesmo assim, subimos 12 posições na categoria. Especial estava bem dura, muita quebradeira, pedra, com subida e descida de serra, mas o UTV está inteiro, perfeito para encarar mais um dia de Maratona”, diz o piloto Lélio Júnior que em 2019 foi vice-campeão na categoria Super Production (atual UT3).

Nesta terça-feira, os competidores encaram a segunda parte da Maratona, ou seja, não podem receber apoio mecânico e, por isso, é tão importante poupar o veículo para conseguir completar a etapa. Com 200 quilômetros de trecho cronometrado em um total de 369, a Especial promete ser completa com muitas pedras, pontos sem visão, subida de serra, travessia de dois rios, entre outros.

O Sertões está com novo formato devido à Covid-19 e os protocolos estão rígidos para que competidores e staff estejam protegidos. Sem contato com pessoas de fora da competição, todos foram testados e a organização só revela a cidade para onde a caravana vai na véspera para evitar aglomeração. SP, MG, GO, TO e MA, além do DF, fazem parte do roteiro deste ano.