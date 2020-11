Soler faz três gols de pênalti, e Valencia goleia o Real Madrid

(Foto: Kai Försterling/EFE)







Na montanha-russa que é a temporada do Real Madrid até aqui, cabe até perder com três pênaltis cometidos. Foi o que aconteceu no Mestalla, neste domingo. Com um incomum hat-trick marcado apenas com penalidades, Soler liderou o Valencia na vitória por 4 a 1, que encerrou uma série de quatro jogos sem vencer da equipe de Javi Garcia. O VAR foi decisivo em pelo menos três gols do time mandante. A equipe de Zidane pouco criou e se afastou da liderança, que permanece com a Real Sociedad.

O Real Madrid permanece com 16 pontos e agora é o quarto colocado, a quatro da Real Sociedad, líder do Campeonato Espanhol. O Valencia se recupera após quatro jogos sem vencer e chega aos 11 pontos, na nona posição. A próxima rodada é após a Data Fifa: os merengues visitam o segundo colocado Villarreal no dia 21, e o Valencia pega o Alavés fora de casa no dia 22. Veja a tabela completa!

O Real Madrid terminou a partida com 65% de posse de bola, 16 finalizações contra sete do Valencia e seis chutes a gol contra quatro dos donos da casa. Mas fez uma fraca partida. Com pouco repertório tático e ainda cometeu três pênaltis. Os merengues saíram na frente com Benzema, em um lindo chute da entrada da área, aos 22 minutos. Mas, pouco depois, Soler e o VAR entraram em ação. Vázquez tocou com a bola no braço, e o árbitro assinalou o pênalti. O volante foi para a cobrança, errou, e Musah fez no rebote. O juiz foi ao monitor e viu invasão e mandou repetir a penalidade, convertida por Soler.

O drama do Real ampliou no fim da primeira etapa quando Varane, ao tentar afastar cruzamento, mandou contra o próprio gol. Após três minutos de espera, o VAR indicou que a bola cruzou a linha e confirmou a virada. O segundo pênalti do dia saiu no começo da segunda etapa, mas com polêmica. Marcelo cometeu falta em Maxi Gómez, em lance duvidoso. O árbitro Gil Manzano apontou a marca da cal, e Soler fez seu gol. Aos 17 minutos, veio o hat-trick. Com nova interferência do VAR, a arbitragem viu toque de braço de Sergio Ramos, e o volante do Valencia cobrou no canto esquerdo de Courtois: 4 a 1.

A defesa do Real Madrid teve um dia muito ruim. Varane fez seu segundo gol contra nos últimos cinco jogos. Lucas Vázquez e Sergio Ramos cometeram pênaltis tocando a bola com o braço. Marcelo é novamente questionado pela imprensa espanhola com seus erros de passe na frente e o pênalti cometido, mesmo que polêmico. Zidane fez suas substituições apenas após sofrer o terceiro gol. Vini Jr foi o primeiro a sair e também esteve apagado em um ataque pouco criativo, que quase não ameaçou o gol de Doménech.

Globo Esporte