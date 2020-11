Sombra de Firmino, Diogo Jota é elogiado por Klopp no Liverpool: “Está muito melhor do que pensei”

Contratado pelo Liverpool na última janela de transferências, o atacante Diogo Jota está encantando o técnico Jürgen Klopp. Após a goleada de 5 a 0 sobre a Atalanta pela Champions, na qual o português anotou um hat-trick, o treinador alemão confidenciou:

- (Diogo Jota) está muito melhor do que pensei – afirmou Klopp, em declarações publicadas pelo jornal “Marca”.

Com sete gols em 11 partidas (quatro gols em três jogos de Champions e mais três em quatro compromissos pela Premier League), Diogo Jota é apontado pela imprensa inglesa como uma “sombra” para Roberto Firmino (ele, inclusive, foi titular na vaga do brasileiro no duelo diante da Atalanta).

- Boas exibições nunca me dão dor de cabeça. Foi a decisão certa nesta partida e assim aproveitar a boa forma do Diogo – disse Klopp.

O Liverpool volta a campo no próximo para o clássico contra o Manchester City pelo Campeonato Inglês. O ge acompanhará o jogão em tempo real a partir das 13h30 (de Brasília).





Globo Esporte