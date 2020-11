Sorteio define quartas de final da Copa do Brasil; veja confrontos

A CBF sorteou nesta sexta-feira os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil. América-MG, Ceará, Cuiabá, Flamengo, Internacional, Grêmio, Palmeiras e São Paulo disputarão as vagas nas semifinais, que valerão uma premiação milionária para os classificados: R$ 7 milhões por clube. O sorteio também define o mando de campo nesta fase e o chaveamento até a final. As partidas estão previstas para 11 e 18 de novembro, mas a CBF ainda confirmará oficialmente datas e horários.

Confira a ordem dos confrontos:

Flamengo x São Paulo (ida no Rio de Janeiro / volta em São Paulo)

Palmeiras x Ceará (ida em São Paulo / volta em Fortaleza)

Cuiabá x Grêmio (ida em Cuiabá / volta em Porto Alegre)

Inter x América-MG (ida em Porto Alegre / volta em Belo Horizonte)

O vencedor do jogo entre Flamengo e São Paulo vai enfrentar quem se sair melhor em Grêmio x Cuiabá; quem avançar de Palmeiras e Ceará irá jogar com o vencedor de Internacional e América-MG.

Os oito classificados para as quartas de final receberam R$ 3,3 milhões em premiação. O vice-campeão embolsará outros R$ 22 milhões, enquanto o campeão fatura R$ 54 milhões.

Flamengo e São Paulo protagonizam o clássico nacional na quartas. Os dois times se enfrentaram no último fim de semana pelo Brasileiro e a equipe paulista, 5ª colocada, aplicou uma goleada por 4 a 1 no Rubro-Negro carioca, que ocupa o segundo lugar no campeonato. O Flamengo chegou às quartas após vencer o Athletico-PR, o São Paulo superou o Fortaleza.

