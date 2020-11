Técnico do PSG garante Neymar titular contra o RB Leipzig

O atacante Neymar voltará a ser titular do Paris Saint-Germain no importante jogo da próxima terça-feira contra o RB Leipzig, pela quarta rodada da Champions League. Foi o que adiantou o técnico Thomas Tuchel, na entrevista coletiva desta sexta-feira após a derrota para o Monaco, pelo Campeonato Francês.

"Neymar? Sim, está decidido. Ele será titular contra o RB Leipzig", afirmou Tuchel.

Neymar voltou a jogar pelo PSG nesta partida contra o Monaco. Ele entrou em campo aos 14 minutos do segundo tempo, no lugar do argentino Di María. O brasileiro não atuava pelo clube francês desde 28 de outubro, dia da vitória sobre o Basaksehir, pela Champions League.

Na ocasião, ele sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda, que também o tirou dos últimos compromissos pela Seleção nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Neymar foi desfalque para o Paris Saint-Germain no primeiro duelo contra o RB Leipzig (derrota por 2 a 1), e na vitória sobre o Rennes, pelo Campeonato Francês.

O PSG está em terceiro lugar no Grupo H da Champions League, com apenas três pontos em três jogos. Manchester United e RB Leipzig dividem a liderança da chave, com seis pontos cada. A partida desta terça-feira contra o time alemão será no Estádio Parque dos Príncipes.

- Nós vamos precisar reorganizar as nossas tropas porque temos que começar a pensar no RB Leipzig. Vou analisar o jogo (contra o Monaco), mas não dá para ficar muito nisso porque terça-feira é uma decisão e nós temos que nos preparar como se fosse uma final - declarou Tuchel.

