Corinthians reduz dívida de direitos de imagem, mas ainda tem R$ 105 milhões a pagar

O Corinthians conseguiu reduzir nos últimos meses a dívida que tem referente a direitos de imagem dos jogadores. Até junho, os débitos somavam R$ 116,9 milhões. Já em setembro, o Timão fechou com R$ 105,2 milhões a pagar.

Apesar da redução recente, a dívida do Corinthians referente a direitos de imagem mais do que dobrou neste ano. Até dezembro de 2019, o valor em aberto era de R$ 48,4 milhões.

No balanço da última temporada, enviado a conselheiros em abril deste ano, o Timão mostrou que ainda devia direitos de imagem não só a jogadores do elenco, como também a atletas que já deixaram o clube, como o meia Jadson e os volantes Ralf e Cristian.

Embora o valor de direito de imagem a pagar tenha caído, a dívida total do Corinthians cresceu no último trimestre. Até junho deste ano, ela era de R$ 902 milhões. Em setembro, ficou em R$ 920,3 milhões (crescimento de 38,3% em relação ao fim de 2019, quando era de R$ 665 milhões).

O Timão adota critérios diferentes do ge e considera a dívida como sendo de R$ 824 milhões. As duas contas não englobam o financiamento da Arena - a Caixa Econômica Federal cobra R$ 536 milhões na Justiça.

Outra categoria de dívida que o Corinthians conseguiu reduzir no último trimestre foi a referente a empréstimos e financiamentos. O valor era de R$ 88 milhões e caiu para R$ 80 milhões. No começo do ano ela era de R$ 59,7 milhões.

A pandemia de coronavírus impôs dificuldades financeiras ao Corinthians. Após sucessivos atrasos, o clube conseguiu colocar todos os salários em dia na última semana.

