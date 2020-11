Uruguai vence a Colômbia na volta de Cavani

O Uruguai demonstrou contra a Colômbia o que o Brasil pode esperar no confronto da próxima terça-feira: defesa sólida, meio-campo rápido nas transições e ataque letal. Nesta sexta-feira, a seleção uruguaia venceu por 3 a 0 em Barranquilla, em jogo válido pela terceira rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa. Os atacantes Cavani, Suárez (de pênalti) e Nuñez fizeram os gols.

Edinson Cavani havia ficado fora das duas primeiras rodadas das eliminatórias por decisão do técnico Óscar Tabárez. A razão era o tempo do atacante sem jogar em 2020, após deixar o Paris Saint-Germain. Resolvido o seu destino (Manchester United), e com a sua volta aos gramados, ele retornou à seleção nesta sexta-feira e abriu o placar contra a Colômbia. Saiu de campo aplaudido pelos colegas.

Luis Suárez assumiu a artilharia das eliminatórias, com quatro gols - os quatro de pênalti. O uruguaio se tornou o maior goleador da história do torneio sul-americano, com 25 gols. Ele saiu de campo irritado por ter sido substituído, aos 24 minutos do segundo tempo.

A Colômbia começou muito bem nas eliminatórias, derrotando a Venezuela por 3 a 0 e depois arrancando um empate em 2 a 2 com o Chile, fora de casa. Mas o Uruguai se mostrou um adversário bem mais difícil de ser atacado e, ao mesmo tempo, que não perdoa erros bobos. Foi assim em todos os três gols: no primeiro, falha de Mina; no segundo, pênalti bobo de Murillo; e no terceiro, muito espaço para Nuñez chutar. Resultado: derrota em casa, e queda de três posições na tabela. Mina ainda foi expulso nos minutos finais.

A Colômbia enfrenta na terça-feira da semana que vem a seleção do Equador, em Quito. No mesmo dia, o Uruguai recebe o Brasil, no Estádio Centenário.

Globo Esporte