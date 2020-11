Vancouver reforça interesse em candidatura para sediar Olimpíadas de Inverno em 2030

O conselho da cidade de Vancouver, no Canadá, apresentará nesta semana um pedido para explorar suas capacidades e potencial para uma possível candidatura para sediar os Jogos Olímpicos de Inverno em 2030. Essa seria a segunda Olimpíada de inverno na cidade em 20 anos, já que Vancouver recebeu o evento em 2010.

Na próxima quarta-feira (4), uma moção da vereadora Melissa De Genova será ouvida, pedindo aos funcionários da cidade que entrem em contato com órgãos governamentais e parceiros do governo para determinar se a candidatura será viável.

Chefe de organização nos Jogos Olímpicos de Inverno de Vancouver 2010, John Furlong incentivou a cidade a lançar seu interesse para a realização da edição de 2030, a fim de aproveitar e renovar a infraestrutura deixada pelo evento promovido há 10 anos.

De Genova, que em março já havia apresentado tal moção, deu continuidade ao pedido, concordando que os Jogos seriam uma ferramenta importante para ajudar na recuperação econômica da região após o controle da pandemia de coronavírus.

Em março, o prefeito de Vancouver, Kennedy Stewart sugeriu que para que a cidade siga em busca do direito de sediar o evento em 2030, a maioria da população deve apoiar a candidatura, "assim como ocorreu para os Jogos de 2010".

Se o conselho municipal aceitar a moção e o resultado do recolhimento de dados for positivo, Vancuver deverá enfrentar a concorrência de Pirineus-Barcelona na Espanha e de Sapporo, no Japão, que foi sede do evento em 1972. Salt Lake City, nos Estados Unidos, também pode surgir como adversária para a edição de 2030, mas provavelmente terá como alvo principal os Jogos em 2034.

Com as dificuldades causadas pela pandemia, ainda não há prazos determinados para que as candidaturas sejam oficializadas, com possibilidade de que o Comitê Olímpico Internacional (COI) defina a cidade-sede dos Jogos em 2030, apenas em 2022.

Na última semana, por exemplo, autoridades espanholas disseram que a preparação para o processo de licitação de Pirineus-Barcelona seria interrompida para que as partes interessadas dentro do governo pudessem se reunir e discutir o tema.

