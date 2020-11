Williams registra casos de Covid-19 nas etapas de Portugal e Imola e isola funcionários

Poucos dias após a Fórmula 1 confirmar oito casos positivos de coronavírus depois da bateria de exames no GP da Emilia-Romagna, a Williams revelou ter sofrido com um surto da doença na etapa em Imola e também no GP de Portugal, no fim de outubro. Os funcionários afetados serão substituídos no GP da Turquia por empregados que atuam na fábrica do time em Grove, na Inglaterra.

- Embora não desejemos dar detalhes sobre as pessoas afetadas pelo vírus, confirmamos que todos os casos foram tratados de acordo com o protocolo da Federação Internacional do Automobilismo (FIA), priorizando a segurança do nosso pessoal. Os funcionários normalmente destacados para o trabalho na fábrica vão para a pista no próximo fim de semana no GP da Turquia - informou a equipe.

A Williams é a terceira equipe a sofrer com um surto da doença na atual temporada da Fórmula 1; em março, horas antes do início do GP da Austrália, a McLaren registrou um caso positivo de Covid-19 entre seus funcionários, o que motivou o cancelamento da etapa e a suspensão temporária do campeonato.

Em outubro, foi a vez da Mercedes também registrar resultados positivos de coronavírus entre seus funcionários, no GP de Eifel em Nürburgring, na Alemanha. Seis pessoas foram isoladas e a dupla de pilotos, Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, foi preventivamente confinada ao longo da etapa.

- Pedimos a compreensão por estarmos limitando as informações sobre isso, mas gostaríamos de estender nosso agradecimento a todos os funcionários da equipe, seja em casa ou na pista, e às suas famílias pelo apoio que prestam neste momento difícil - concluiu a Williams no comunicado.

Pilotos da Williams, George Russell e Nicholas Latifi não foram afetados pelo surto. Até agora, apenas dois pilotos na F1 foram infectados com o vírus que já atingiu mais de 50 milhões de pessoas no mundo: Sergio Pérez e Lance Stroll, da Racing Point - ambos foram substituídos por Nico Hülkenberg.

A F1 desenvolveu protocolos que visam evitar a transmissão do vírus durante as etapas em 2020, incluindo o uso obrigatório de máscaras e o distanciamento social. Provas como os GPs da Toscana, Rússia, Alemanha e Portugal chegaram a receber público, mas a nova onda de Covid-19 na Europa fez com que a categoria voltasse a fechar os portões no GP da Emilia-Romagna, em Imola.

