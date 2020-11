WSL anuncia calendário do Circuito Mundial 2021 com final em Trestles, na Califórnia

(Foto: WSL / KENNETH MORRIS)







A Liga Mundial de Surfe (WSL - sigla em inglês) divulgou nesta terça-feira o calendário do Circuito Mundial 2021, que vai de dezembro deste ano a setembro do ano que vem. A grande novidade é a realização WSL Finals, quando os títulos mundiais masculino e feminino serão decididos em uma competição de um dia.

O local escolhido para a etapa decisiva é Lower Trestles, na Califórnia, que receberá os cinco melhores homens e as cinco melhores mulheres no ranking do CT. O período de espera do WSL Finals será de 8 a 17 de setembro de 2021. Todos os eventos do Circuito Mundial serão realizados em meio a um rígido protocolo de Covid.

- Fazer um circuito internacional em meio de uma pandemia global não é uma tarefa fácil, mas a dedicação e o trabalho de toda a organização nos dá a confiança que podemos executar essas competições com segurança para nossos atletas, staff e comunidades locais - disse o CEO da WSL, Erik Logan.

A primeira etapa feminina acontecerá de 4 a 15 de dezembro de 2020 em Honolua Bay em Maui, Havaí. Já os homens abrem a temporada competindo em Pipeline, também no Havaí, de 8 a 20 de dezembro.

- Estou muito animada com o anúncio da WSL de começar o Championship Tour de 2021 em dezembro no Havaí. O Havaí é uma parte tão importante da história e da cultura do surfe e não há lugar melhor para começar uma temporada e terminar um ano desafiador com uma nota positiva - disse a tetracampeã da WSL, Carissa Moore

A WSL ainda aumentou o calendário da temporada do CT de 2021 com duas novas etapas na América do Norte: Sunset Beach, no Havaí, e Santa Cruz, na Califórnia. Com isso, a etapa de Portugal passou para o final da temporada, e a do Brasil, disputada em Saquarema, acontecerá apenas de 11 a 20 de junho caso não haja alterações no calendário.

