Abel Braga aceita proposta de nova direção e fica no Inter até o fim do Brasileirão

(Foto: Eduardo Deconto)





A nova direção do Inter e Abel Braga chegaram a um acordo para a permanência do técnico até o fim do Brasileirão, em 24 de fevereiro. Assim, cumprirá o contrato firmado ainda sob a gestão Marcelo Medeiros e seguirá na busca pelo título.

O treinador já tinha dito que aguardava um encontro baseado na verdade com o futuro presidente Alessandro Barcellos. Ele manifestou o desejo de seguir no clube em 2021, mas a gestão que assume a partir de 1º de janeiro explicou que a ideia era pela permanência somente até o encerramento da atual temporada.

Há ainda uma nova conversa prevista para terça-feira, mas está encaminhado que Abel será o comandante na luta pelo Brasileirão.

A sequência do técnico é vista como importante porque, após um início turbulento, o grupo conseguiu assimilar as ideias e apresentá-las em campo. Prova disso é a invencibilidade de cinco partidas, com quatro vitórias consecutivas.

Com Abel mantido, Miguel Angel Ramírez assumirá como técnico somente a partir da próxima temporada, em 27 de fevereiro. O espanhol tem um acerto com o Inter de dois anos de contrato.

Globo Esporte