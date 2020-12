Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, testa positivo para Covid-19

O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, testou positivo para Covid-19, em exame realizado na última quarta-feira e que teve o resultado divulgado nesta sexta. Ele está isolado em um hotel na capital paulista, sob acompanhamento de médicos do clube.

Desta forma, Abel Ferreira não poderá dirigir o Palmeiras no clássico contra o Santos, neste sábado, às 17h, pelo Brasileirão. O português também ficará fora da partida contra o Libertad, do Paraguai, pela Copa Libertadores, na terça, e possivelmente contra o Bahia, no próximo sábado.

O auxiliar Vitor Castanheira deve comandar o Verdão até o retorno de Abel Ferreira.

A má notícia chega em um momento positivo para o treinador, que conseguiu bons números neste início de trabalho no Palmeiras. São sete vitórias, um empate e uma derrota.

Na última quarta, o Palmeiras foi avisado do interesse do Al Rayyan, do Catar, na contratação do treinador, mas não quis abrir negociações. O português também não tem interesse em deixar o clube agora.

No Brasileirão, o Palmeiras soma 37 pontos e briga por um lugar no G-4. Na Copa do Brasil, o time alviverde disputa a fase semifinal contra o América-MG. Já na Libertadores, grande competição da temporada, Abel Ferreira e companhia encaram o Libertad pelas quartas de final.

Globo Esporte