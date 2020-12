Absoluto, Ricardo Maurício domina corrida em Interlagos e conquista o tri da Stock Car

Ricardo Maurício é o campeão da 42ª temporada da Stock Car. Num ano conturbado para o esporte por conta da pandemia do novo coronavírus, o ligeirinho dominou a prova de 40 minutos para cruzar a linha de chegada em primeiro lugar e faturar o terceiro título na categoria.

Ricardinho, campeão em 2008 e 2013, chegou para a decisão com a terceira posição na tabela, levou a bandeira quadriculada na frente de César Ramos e Ricardo Zonta, faturou os 60 pontos da última etapa para terminar a temporada com 302 pontos.

Com o resultado, o piloto do carro 90 iguala o número de títulos de seu companheiro de equipe, Daniel Serra, e do pai de Daniel, Chico Serra. Paulo Gomes tem quatro títulos, Cacá Bueno tem cinco, e Ingo Hoffmann é o maior vencedor da história da categoria, com 12 trofeus.

- Foi um ano de muita dedicação depois de um ano tão difícil de pandemia. A Stock Car é muita emoção, muito trabalho, as coisas às vezes encaixam naquele ano. E nesse ano foi para mim. Dedico a toda minha equipe, ao Meinha, que começou na Stock Car em 79, e eu nasci em 79. Nem sei como ele aguenta essa angústia, corrida a corrida - comemorou o novo tricampeão.

- Há quem diga que não dê um frio na barriga, mas dá sim. Você acorda cedo, o tempo não passa. Agora é comemorar muito com a minha equipe, com a minha família que não pôde vir para cá - finalizou Ricardinho.

A corrida

Ricardo Maurício, terceiro colocado na tabela, largou da pole position, seguido de Gaetano Di Mauro, César Ramos e Ricardo Zonta. A largada foi tranquila e sem incidentes, com as primeiras posições mantidas.

Na segunda volta, em disputa de posição com César Ramos, foi parar na grama e perdeu a posição para Nelsinho Piquet - o incidente passou por investigação dos comissários. Outro incidente investigado foi entre Rubens Barrichello e Marcos Gomes, que rodou na pista e levou um toque de Rubinho. Barrichello teve de cumprir uma passagem pelos boxes pela atitude antidesportiva sobre Gomes.

Na quinta volta, Gaetano Di Mauro tentou a ultrapassagem sobre o líder Ricardo Maurício. Houve o toque entre os dois, Di Mauro fez a ultrapassagem, mas saiu da pista, cortou caminho e na volta devolveu a posição para Ricardinho. Três voltas depois, César Ramos assumiu a vice-liderança ao ultrapassar Gaetano usando o botão de ultrapassagem.

Thiago Camilo, que chegou para a última etapa na liderança do campeonato, fazia uma prova de recuperação - largou apenas em 17º e na nona volta acabou abandonando a corrida.

- O carro estava muito bom, eu estava conseguindo escalar o pelotão,. Eu era o mais rápido na pista, mas quebrou o motor, assim como aconteceu em 2019. O motor não é uma responsabilidade da equipe, é uma empresa terceirizada, então não tem nem como cobrar isso da equipe - lamentou Camilo.

Quando a janela de pitstop foi aberta, na décima volta, as estratégias de parada foram bem parecidas, já que para a última prova não havia a obrigatoriedade de abastecimento, apenas da troca de um pneu. Ricardo Maurício foi o primeiro a entrar nos boxes, seguido de Di Mauro e César Ramos.

Após todas as trocas, Ricardinho manteve a ponta, seguido de Cesinha, Ricardo Zonta e Nelsinho Piquet, que ganhou a posição de Daniel Serra nos boxes. Essas posições foram mantidas até o final da corrida.

Confira a classificação da temporada 2020 da Stock Car

1º - Ricardo Maurício - 302 pontos

2º- Daniel Serra - 276 pontos

3º - Ricardo Zonta - 270 pontos

4º - César Ramos - 265 pontos

5º - Rubens Barrichello - 246 pontos

6º - Thiago Camilo - 243 pontos

7º - Gabriel Casagrande - 224 pontos

8º - Allam Khodair - 221 pontos

9º - Nelsinho Piquet - 218 pontos

10º - Guilherme Salas - 212 pontos





