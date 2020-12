Alê Oliveira é acusado de violência doméstica por ex-mulher

O comentarista Alê Oliveira vive uma fase complicada em sua vida pessoal. Segundo reportagem do UOL, ele é acusado de violência doméstica por sua ex-mulher, Tereza dos Santos. Segundo a reportagem, Tereza registrou seis boletins de ocorrência por violência doméstica contra o ex-marido, de quem se separou em maio deste ano. O mais recente foi registrado em junho deste ano.

O teor completo das acusações está sob segredo de Justiça. Em contato com o portal, o jornalista minimizou as alegações e disse que os boletins de ocorrência são visões unilaterais de uma relação que teve “ofensas verbais mútuas”.

Nesta semana, Alê usou suas redes sociais nesta semana para contar que estava impedido de ver sua filha. O comentarista do Esporte Interativo disse que a ex-mulher não o deixava ver a filha do casal, que tem 12 anos de idade. Em resposta, a filha de Tereza, Lais Adriane, também usou as plataformas digitais para indicar que o ex-padrasto teve um relacionamento abusivo com a sua mãe. Alê Oliveira enviou ao UOL um comunicado para se defender das acusações.

“Não sou santo, como nenhum santo há na relação que tive – e que se desfez. O término do meu casamento me fez demonstrar que meu relacionamento não foi saudável, mas claramente houve excessos de ambos os lados. Boletins de ocorrência devem ser vistos como são: relatos unilaterais interessados. E, nesse ponto, há desses boletins lançados tanto contra mim que nunca foram para frente, assim como há outros por mim registrados contra minha ex-esposa. Afirmo que nunca houve agressão física ou ameaça disso – mas sempre agressões verbais mútuas, quase sempre por questões financeiras e ciúmes”, disse.

Em uma troca de mensagens entre o ex-casal, Alê trata a mulher de forma agressiva. “Vai tirar foto pelada vai, puta burra. Não entende nada que falo ou escrevo”, diz uma das conversas. “Impossível uma pessoa ser tão jumenta assim. Só pedi a porra do carinho (sic)”.

A última das ocorrências de violência doméstica, registrada em junho deste ano, evoluiu para uma ação judicial. Nela, Tereza afirma à polícia ter sido ameaçada pelo comentarista, que teria lhe dito que “não tem nada a perder” e “para (te) botar na cadeia não precisa de muita coisa”. Além disso, relata que sempre viveu com ele um relacionamento abusivo, do qual nunca teve forças para sair.