Alexandre Pássaro confirma saída do São Paulo

O gerente executivo de futebol do São Paulo, Alexandre Pássaro, confirmou nesta segunda-feira que deixará o cargo ao fim de seu contrato, no dia 31 de dezembro. Ele não está nos planos do presidente eleito Julio Casares, que assume o cargo no dia 1 de janeiro.

Em uma carta de despedida publicada nas redes sociais, Pássaro informa que já foi comunicado de que não permanecerá – ao contrário do diretor Raí, que será mantido até fevereiro, quando termina a atual temporada.

O gerente diz que não há frustração por não poder acompanhar a equipe, que briga pelo título do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, até o fim dos torneios.

– Não tenho nenhum tipo de ressentimento pelo fato de não estar presente no desfecho da temporada. O momento vivido pela equipe que foi montada por nós, a retomada da confiança do torcedor e as manifestações públicas de figuras que são verdadeiras referências já me fazem muito feliz neste momento e trazem a certeza de que este Departamento de Futebol do SPFC – marcado hoje pela profissionalização absoluta – sofreu profunda melhora e evolução nos últimos anos – escreveu Pássaro.

O gerente iniciou carreira no São Paulo no departamento jurídico, assumindo também funções no futebol durante a gestão de Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, a quem agradeceu por ter sido quem mais o "apoiou e ensinou".





Globo Esporte