Alfinetadas: Mesmo com narrativa “inocente”, Neymar encerra 2020 com pior marca em sua história

Por Nicholas Araujo

Redação Blog do Esporte





A história da possível festa em Mangaratiba rendeu umas das piores manchetes para Neymar em 2020. Ainda buscando a glória de uma Champions com o PSG, o atacante brasileiro agora é a grande “vitrine” do que não fazer em época de pandemia.

A assessoria do jogador nega completamente o envolvimento de Neymar com tal festa, mas os indícios é de que o atacante convidou os “parças” e amigos famosos, com é o caso do cantor Thiaguinho. Com um histórico de grandes festas no currículo, Neymar passa a impressão de que o futebol é apenas um hobby em sua vida.

Enquanto muitos exaltam o jogador pelos feitos, ainda há muito o que esperar, pois Neymar não rende da mesma maneira na seleção brasileira. Considerado uma peça importante para um possível hexa, o atacante continua longe de uma boa forma. Ao menos, a camisa verde e amarela pesa muito para ele.

2021 pode ser o ano para o jogador, mas pode continuar sendo um desastre. Ao menos Neymar será cobrado por uma explicação de porque seu nome está envolvido em uma festa para quase 500 pessoas, em um momento de crise para a saúde mundial. É lamentável uma atitude de um jogador que busca ser o melhor do mundo.

Para ser melhor do mundo não basta apenas futebol nos pés, mas sim caráter e dignidade para o mesmo. Vamos aguardar para saber o quanto essa história ainda vai render.

P.S.: O silêncio do PSG sobre o assunto também demonstra muito. Vamos ver como será os bastidores do clube no ano que vem.