Andy Murray aceita convite e volta a jogar em janeiro em ATP nos Estados Unidos

(Foto: Matthew Stockman/Getty Images)





Após uma temporada com poucas partidas e seguindo sua recuperação de cirurgia no quadril, Andy Murray não perdeu tempo para definir seu calendário e voltar a atuar em 2021. O britânico aceitou um convite e disputa logo o primeiro torneio do ano, no ATP de Delray Beach, nos Estados Unidos, a partir de 7 de janeiro. O brasileiro Thiago Monteiro também está confirmado na chave principal da competição.

Inicialmente, Andy Murray não estava entre os inscritos na competição, que tem Milos Raonic (14º do ranking) como cabeça de chave número 1. Porém, após um convite da organização do torneio, se juntou ao elenco que reúne ainda o chileno Cristian Garin, o americano John Isner e o japonês Kei Nishikori como destaques.

Atual 122 do mundo, Andy Murray atuou em apenas quatro competições na temporada 2020, fortemente afetada pela pandemia do novo coronavírus. O britânico deve utilizar a competição americana como "teste" para avaliar seu estado físico antes de embarcar para o Australian Open, que terá início em fevereiro e exigirá duas semanas de quarentena aos atletas.

Globo Esporte