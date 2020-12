Antetokounmpo esbarra em dupla, e Bucks caem para Knicks; Warriors vencem 1ª com cesta no fim

(Foto: Mike Stobe/Getty Images)





Giannis Antetokounmpo bem que tentou. O astro fez de tudo para tentar levar o Milwaukee Bucks à frente contra o New York Knicks, mas não adiantou. O Greek Freak não conseguiu evitar a derrota para os rivais no Madison Square Garden por 130 a 120 , na rodada deste domingo da NBA.

Os Knicks chegaram à vitória com o brilho de uma dupla. Julius Randle, com 26 pontos e 13 rebotes, e Elfrid Payton, com 23 pontos, garantiram a vantagem durante toda a partida. Antetokounmpo também deixou a quadra com um duplo-duplo, com 27 pontos e 13 rebotes.

Os Knicks dominaram toda a partida no Madison Square Garden. Quando os Bucks tentavam chegar, muito pela força de Antetokounmpo, a equipe da casa soube administrar a vantagem e garantir a vitória.

Com o resultado, os Knicks chegam à primeira vitória na competição. O time de Nova York volta à quadra na próxima terça-feira, contra o Cleveland Cavaliers, fora de casa. Os Bucks, por sua vez, somam uma vitória e duas derrotas e encaram o Miami Heat na próxima rodada, também na casa dos rivais.

Stephen Curry e o Golden State Warriors conseguiram, enfim, sair da fila neste início de temporada. A equipe de Oakland foi dominada durante toda a partida, mas reagiu no fim e bateu o Chicago Bulls em virada incrível. Uma cesta de três de Damion Lee quase no estourar do cronômetro garantiu a vitória por 129 a 128 na noite deste domingo.

Foi a primeira vitória dos Warriors em três jogos até aqui. Curry deixou a quadra com 36 pontos . Wiggins, com 19, também foi bem. Mas foi Damion Lee quem garantiu a festa no fim. Os Bulls dominaram toda a partida com o brilho de Zach LaVine, que fechou o jogo com 33 pontos. Uma cesta de LaVine chegou a indicar a vitória, mas os três pontos de Lee mudaram o rumo da noite.

Os Warriors voltam à quadra na próxima terça-feira, contra o Detroit Pistons. Os Bulls, por sua vez, enfrentam o Washington Wizards, no mesmo dia.

Outros jogos

Em outro jogo da noite, o Cleveland Cavaliers bateu o Philadelphia Sixers por 118 a 94. O grande destaque da partida foi Andre Drummond, com 24 pontos e 14 rebotes. Pelos Sixers, Tobias Harris, com 16, foi o melhor pontuador.

Em Indiana, os Pacers suaram, mas venceram o Boston Celtics por 108 a 107. Com uma cesta de Domantas Sabonis a oito segundos do fim, a equipe da casa garantiu a virada. Malcom Brogdon, com 25 pontos, foi o cestinha.

Globo Esporte