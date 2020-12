Anthony Davis assinará contrato de R$ 957 milhões por cinco anos com os Lakers, diz site

(Foto: Douglas P. DeFelice/Getty Images)





Anthony Davis está prestes a assinar um contrato de cinco anos de duração com o Los Angeles Lakers. O ala-pivô, campeão com a equipe na última temporada, deve renovar o vínculos com a franquia por US$ 190 milhões (R$ 957 milhões, aproximadamente). As informações são da ESPN, que as recebeu do agente do jogador, Rich Paul.

O acordo entre o time de Los Angeles e Davis prevê uma cláusula de interrupção antes do quinto ano, em 2024/25. A assinatura está prevista para ocorrer nesta quinta-feira.

A renovação do contrato de Davis veio na sequência de uma extensão do acordo entre os Lakers e LeBron James por mais dois anos (até 2023/24). A dupla foi a grande responsável pelo título de Los Angeles na "bolha" da liga em Orlando - com uma vitória nas finais sobre o Miami Heat por 4 a 2.

Davis está nos Lakers desde junho de 2019, quando foi anunciada a transação que o tirou do New Orleans Pelicans. Na temporada regular seguinte, o astro teve médias de 26 pontos, 9.3 rebotes, 3.2. assistências e 2 tocos por jogo.

Ele teve 50% de aproveitamento nos arremessos de quadra e 84.6% da linha do lance livre - esta a melhor porcentagem de sua carreira.

Para a temporada 2020/21, que começará no dia 22 de dezembro, os Lakers contrataram jogadores de relevo na liga para melhorar seu elenco: Dennis Schröder (ex-Oklahoma City Thunder), Montrezl Harrell (ex-Los Angeles Clippers), Wesley Matthews (ex-Milwaukee Bucks) e Marc Gasol (ex-Toronto Raptors).

Globo Esporte