Apesar de pior resultado da Ferrari em 40 anos, Leclerc vê em 2020 sua melhor temporada na F1

O sexto lugar da Ferrari na tabela do Mundial de Construtores de 2020 foi o pior resultado do time em 40, quando encerrou 1980 na 10ª colocação. Mas, por outro lado, Charles Leclerc crê que essa tenha sido sua melhor temporada na Fórmula 1 desde que estreou na categoria em 2018.

- Eu vejo essa temporada de duas formas. Pessoalmente, creio que tenha sido a minha melhor temporada na F1. Penso que posso me sentir feliz com o que mostrei na pista - afirma em entrevista a "Autosport".

O monegasco terminou o ano na oitava colocação, com 98 pontos, quase o triplo conquistado pelo companheiro Sebastian Vettel, que ficou com 33 pontos na 13ª posição. Mesmo com um carro notoriamente lento e arredio, Charles ainda subiu ao pódio duas vezes no ano, na Áustria e na Inglaterra.

Porém, o piloto também cometeu erros que custaram pontos valiosos ao time, como quando bateu em Vettel no GP da Estíria e quando perdeu a chance de pódio ao errar uma tentativa de ultrapassagem na etapa da Turquia.

- Eu assumi riscos que, quase sempre, tiveram um resultado positivo e nos fez ganhar muitos pontos. Claro que em alguns momentos não saiu como eu esperava e perdemos alguns pontos. Mas a temporada foi muito positiva para a minha performance pessoal. Isso me deixa muito feliz e ansioso pelo próximo ano para ver o quanto melhoramos - explica.

Leclerc explica que já na pré-temporada, ficou claro que o carro tinha problemas. Mas que foi o GP da Áustria, o primeiro do ano, que evidenciou isso, apesar de o piloto ter conquistado um pódio de segundo lugar na etapa de abertura. Ainda que a situação tenha sido difícil, o piloto crê que a situação o ajudou a crescer.

- Após os testes de Barcelona, eu penso que já sabíamos que algo não estava certo. Mas durante a temporada, ainda que fosse difícil aceitar a situação após a primeira corrida, já que a realidade era óbvia, trabalhamos muito duro e de forma construtiva. E creio que melhoramos dali em diante. Foram pequenos passos, o que nem sempre é visto na F1. E essa temporada me ensinou muito. Fará com que voltemos mais fortes e espero poder mostrar isso na pista ano que vem.





