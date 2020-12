Verstappen diz não ter cogitado cancelamento do GP e usa termo sexista: "Não somos maricas"

(Foto: Mark Thompson/Getty Images)





Max Verstappen quis reforçar sua opinião contrária à possibilidade dos pilotos não voltarem para a pista após o grave acidente em que Romain Grosjean se chocou violentamente contra o guard rail, no último domingo, no GP do Barein, mas acabou usando uma expressão preconceituosa.

- Claro que não é legal, você espera que nunca aconteça, mas o perigo está nos detalhes. Não somos maricas, fala sério! Aconteceu um grande acidente, infelizmente, mas ao ponto de dizer que não vou pilotar mais, não consigo entender.

O piloto já havia feito comentários semelhantes diante da reação de outros colegas ao acidente de Grosjean. Na coletiva pós-corrida, Verstappen brincou que, se fosse chefe de equipe, "chutaria" um piloto que se recusasse a correr após um acidente grave. O holandês chegou a ser questionado pelo vencedor da etapa, Lewis Hamilton, e mais tarde se disse "mal interpretado" pela fala.

A bandeira vermelha imediatamente acionada após a batida do piloto da Haas interrompeu a corrida por mais de 1h. Embora exposto por 29s ao fogo, Grosjean foi resgatado consciente do carro e encaminhado para um hospital, recebendo alta médica três dias depois do acidente.

- Quando a bandeira vermelha foi acionada e ainda estávamos no carro, voltando para os boxes, foi o pior momento, porque você vê aquelas chamas e não sabe o que realmente aconteceu, ou se ele ainda estava lá dentro do carro. Mas uma vez que estávamos no box, ele obviamente já tinha pulado do carro. Vimos aquela imagem - recordou o holandês da RBR.

Globo Esporte