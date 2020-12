Após ano sem títulos, Ferroviária comunica desligamento de Tatiele Silveira

Tatiele Silveira não é mais técnica da Ferroviária. Depois da derrota na final do Campeonato Paulista Feminino contra o Corinthians, que contou com uma goleada por 5 a 0 no segundo jogo, a treinadora foi desligada e deixa o clube após dois anos e 67 jogos.

A decisão de não continuar com a técnica foi divulgada oficialmente pela Locomotiva na tarde desta segunda-feira, pelas redes sociais. O clube alega que passará por reestruturação no futebol feminino e Tatiele não faz parte dos planos da gestão.

Veja o comunicado da AFE:

Após uma avaliação do desenvolvimento da indústria do futebol feminino e do progresso da modalidade como um todo, a Ferroviária Futebol S/A comunica que optou pela reestruturação de alguns pilares da gestão do futebol feminino do clube. Para que a instituição se mantenha competitiva em um mercado cada vez mais inflacionado, o clube optou pela adequação de sua estrutura e métodos de trabalho, pelo maior investimento na formação e desenvolvimento de jovens talentos da categoria, além da constituição de um plano de carreira para atletas que desejam o progresso de um projeto sustentável neste mercado.

Entre as decisões adotadas para a temporada 2021, o clube optou pela não renovação do contrato com a técnica Tatiele Silveira. Com uma passagem extremamente vitoriosa e deixando um legado positivo dentro do projeto de futebol feminino da Ferroviária Futebol S/A, o clube agradece imensamente a sua contribuição neste dois anos como comandante de nossa equipe.

Sob o comando de Tatiele, as Guerreiras Grenás conquistaram o título do Campeonato Brasileiro Feminino e ficaram com o vice-campeonato da Libertadores da América em 2019.

A treinadora publicou uma mensagem de despedida em suas redes sociais. No texto, ela destaca a conquista do Brasileirão como o feito mais feliz de sua carreira e agradece o apoio dos torcedores afeanos.

