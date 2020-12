Após investigação de vídeo e acusação de assédio, Haas afirma que mantém Mazepin em 2021

(Foto: Getty Images)





A Haas publicou um comunicado oficial nesta quarta-feira confirmando Nikita Mazepin como piloto da escuderia na próxima temporada. No texto a equipe afirma que a postura do russo num caso de assédio no início de dezembro será lidado internamente e que não comentará mais o assunto publicamente.

No dia 9 de dezembro, Mazepin foi acusado de assédio sexual após publicar um vídeo posteriormente deletado pelo próprio piloto. As imagens, registradas durante a madrugada no horário de Abu Dhabi, mostram Mazepin sendo repelido ao tentar por a mão dentro da blusa de uma jovem que o acompanhava em um carro com outros amigos.

Embora o vídeo tenha sido deletado por Mazepin, as imagens foram registradas por usuários nas redes sociais e viralizaram. O assunto viralizou no Twitter com pedidos pela rescisão do contrato do russo. Desde o princípio a Haas disse que repudiava a postura, mas que trataria o assunto internamente.

Nikita pediu desculpas pelo constrangimento causado e disse reconhecer o erro. No dia 18, no entanto, ele apagou as desculpas que postou em suas redes em resposta à repercussão do caso. A exclusão foi notada pelo público na internet, e o nome do piloto voltou a ser um dos assuntos mais comentados nas redes.

Ao se pronunciar sobre o assédio, a Fórmula 1 e a Federação Internacional do Automobilismo (FIA) também classificaram as ações do piloto como inadequadas, mas optaram por não tomar outras medidas e apoiar a decisão da Haas ao tratar o caso.

O piloto de 21 anos acumula polêmicas em sua curta carreira no automobilsmo; em 2016, ele foi banido de uma prova da Fórmula 3 após socar o rosto de Callum Ilott, vice-campeão da Fórmula 2 em 2020. No encerramento da F2, no GP do Barein, ele foi punido por efetuar manobras antidesportivas contra o brasileiro Felipe Drugovich e o japonês Yuki Tsunoda, e perdeu o pódio para Drugovich.

Mazepin "parabenizou" a pandemia de Covid-19 pelo "aniversário" de um ano do primeiro caso da doença e, em uma transmissão feita por George Russell, piloto da Wiliams, sugeriu em tom jocoso que o britânico estaria "saindo do armário". Em outra ocasião, o piloto respondeu "esse é o mundo real" aos seguidores que lhe pediram para condenar comentários racistas de seus fãs. No mesmo período, ele também respondeu com emojis de riso comentários depreciativos direcionados para Yuki Tsunoda, piloto da AlphaTauri em 2021.

