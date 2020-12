Após não participar de treino, Ribamar chega a acordo e deixa o Vasco

(Foto: André Durão)





Faltando nove dias para o término do contrato de empréstimo, Ribamar foi liberado e deixou o Vasco. O acordo, definido nesta terça-feira, ocorreu dois dias após ele não treinar com reservas no pós-jogo contra o Santos, fato que gerou desconforto com o departamento de futebol e o técnico Ricardo Sá Pinto.

Com a decisão, o centroavante não treina mais no CT do Almirante e tampouco participará de jogos. Ele voltará ao Ohod, da Arábia Saudita, clube que detém seus direitos. Desta forma, a sua última partida pelo time de São Januário foi o empate em 1 a 1 com o Fluminense, no dia 13, pelo Brasileirão. O Vasco não se manifestou oficialmente sobre o caso.

A informação foi publicada, inicialmente, pela Rádio Tupi. O ge a confirmou. A reportagem apurou também que Ribamar, além de não participar do treino desta manhã, não compareceu a uma confraternização feita pela comissão técnica, sttaf e jogadores em uma churrascaria.

Confraternização e observação da base

Com o objetivo de fortalecer o grupo, o técnico Ricardo Sá Pinto teve a ideia de realizar o evento. Foi um encontro para fechar o ano e buscar mais união para a reta final do Brasileirão.

Tal reunião ocorreu após o treino, que iniciou a preparação para enfrentar o Athletico-PR, domingo, em Curitiba - a atividade, aliás, contou com a presença de destaques do time sub-20, recentemente campeão carioca e que está na final da Copa do Brasil da categoria. Caio Lopes, Arthur Sales, Weverton, João Pedro, Gabriel Pec, MT e Marcos Dias estiveram presentes para serem observados por Sá Pinto.

Ribamar, que alegou não estar se sentindo bem para participar do treino no domingo, foi contratado por empréstimo em dezembro de 2018. Nunca caiu nas graças da torcida e tampouco foi titular absoluto. Com 61 jogos, marcou oito gols.

