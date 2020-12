Após término com Talita, Carol Solberg formará dupla com vice-campeã olímpica Bárbara

(Foto: William Lucas/Inovafoto/CBV)





Uma nova dupla de peso está formada no vôlei de praia nacional. Carol Solberg jogará, já nas competições em janeiro, com a vice-campeã olímpica na Rio 2016 Bárbara Seixas. A mudança foi confirmada dias depois do fim da parceria que Carol tinha com Talita, com quem foi ao pódio três vezes nas etapas do circuito nacional nos últimos meses. Talita, aliás, será parceira de Maria Elisa.

Carol Solberg, que está com 33 anos, formará uma dupla com a vice-campeã olímpica na Rio 2016 Bárbara Seixas, também 33, que estava com Carol Horta nas últimas etapas do Circuito, disputadas desde setembro, sempre em Saquarema (Rio de Janeiro).

Nessas etapas, aliás, os holofotes se viraram para Carol quando, em entrevista após uma partida, falou "Fora, Bolsonaro", e sofreu um processo, sendo primeira punida, mas depois absolvida. Dentro de quadra, a dupla Carol e Talita conquistou uma prata e dois bronzes nas cinco etapas nacionais disputadas após a paralisação da pandemia, o que as colocava em terceiro no ranking brasileiro.

Importante lembrar que essas novas duplas não têm mais chances de classificação para as Olimpíadas. As duplas olímpicas do Brasil para os Jogos de Tóquio, marcados para julho do ano que vem, já estão definidas: Ágatha/Duda e Ana Patrícia/Rebecca, que foram as melhores do país no ranking classificatório fechado no ano passado.

Globo Esporte