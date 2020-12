Arsenal bate o Chelsea em clássico e volta a vencer após sete jogos no Inglês

O Arsenal estava pressionadíssimo, Arteta balançava no cargo, e aí veio uma vitória importantíssima num clássico para talvez corrigir a rota. Com gols de Lacazette, Xhaka e Saka, o time derrotou o Chelsea, por 3 a 1, neste sábado, em casa, pela 15ª rodada do Campeonato Inglês, e respirou aliviado, ao menos por ora. Abraham descontou no fim.

O Arsenal vinha de sete tropeços consecutivos na Premier League (cinco derrotas e dois empates) - a última vitória havia sido contra o Manchester United, no dia 1º de novembro. A zona de rebaixamento estava próxima, agora não tanto. O Arsenal subiu para 14º, com 17 pontos, seis a mais que o Fulham, 18º. Veja aqui a tabela.

Por mais que pudesse ter até empatado o jogo numa pressão no fim - Jorginho chegou a perder o pênalti dos 3 a 2 aos 46 minutos com mais alguns acréscimos pela frente -, o Chelsea não foi o mesmo de outros tempos na temporada. Em determinado momento, inclusive, o Arsenal esteve mais próximo até mesmo do quarto gol. No primeiro tempo, o ataque foi praticamente inoperante. O Chelsea caiu provisoriamente para sexto, com 25 pontos.

Não dava pinta, poucos acreditavam, mas o Arsenal foi se impondo e desceu para o intervalo com uma vantagem já relevante. Lacazette converteu pênalti sofrido por Tierney aos 34 minutos, enquanto Xhaka fez o segundo aos 44 numa linda cobrança de falta. Saka surpreendeu Mendy ao marcar num cruzamento despretensioso aos 11 da etapa final, e Abraham descontou já aos 40. Houve ainda um pênalti de Pablo Marí em Havertz que Leno defendeu a cobrança de Jorginho.

Globo Esporte