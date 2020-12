Atletas olímpicos protestam contra possível fim do Complexo Esportivo do Ibirapuera

O Complexo Esportivo do Ibirapuera, em São Paulo, que engloba uma pista de atletismo, dois ginásios e uma piscina, pode estar com dias contados. Principal ponto de eventos esportivos na cidade, o local está perto de ser concedido à iniciativa privada. Na última semana, o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico (Condephaat) rejeitou o pedido de tombamento do Complexo o que, na prática, abriu ainda mais o caminho para que ele seja privatizado.

O edital de privatização já prevê a demolição do estádio de atletismo para a construção de uma arena multiuso para 20 mil pessoas, enquanto uma torre comercial e um hotel devem ocupar o espaço onde hoje tem o parque aquático. O ginásio seria, segundo o edital, transformado em um shopping.

Muitos atletas já se manifestaram contrários à possível ação do Governo do Estado de São Paulo. Nas redes sociais, as campeãs olímpicas de vôlei Fabiana e Adenizía, os também medalhistas de ouro Maurício e William, além de nomes importantes de outras modalidades, como o técnico de judô Fulvio Miyata postaram a frase "Luto pelo Esporte".

- É INACREDITÁVEL o descaso com a história do esporte brasileiro e com o futuro das modalidades esportivas. A tentativa é de enterrar conquistas, histórias, lembranças e projetos futuros, pra dar lugar a um shopping center! Pelo visto, um complexo de lojas chiques vale muito mais do que proporcionar a população diversão, saúde e lazer, Lamentável - protestou Fabiana, em sua conta no Instagram.

O Ginásio do Ibirapuera, inaugurado em 1957, já abrigou três Campeonatos Mundiais de basquete (1971/83/2006), Campeonato Mundial de Handebol (2011) e um Campeonato Mundial de vôlei (1994). Ainda foi palco de diversas partidas da seleção de Vôlei, incluindo a fase final da Liga Mundial de 1993, e de várias etapas da Copa do Mundo de ginástica. Tenistas como Roger Federer, Rafael Nadal e Gustavo Kuerten também já jogaram no local. Os Jogos Pan-Americanos de 1963 também teve partidas de basquete no Ibirapuera.

Ao lado do ginásio, a pista de atletismo já recebeu diversas etapas do GP Internacional, com as participações do oito vezes campeão olímpico Carl Lewis e do multi recordista mundial do salto com vara Sergey Bubka.

O local também foi o berço do Projeto Futuro, uma iniciativa para jovens atletas, onde nasceram nomes como a campeã olímpica do salto em distância Maurren Maggi e o medalhista de prata nas Olimpíadas Tiago Camilo.

Íntegra da nota da Secretaria de Esportes do estado, ao G1

"A Secretaria de Esportes do Estado esclarece que o processo de concessão do Complexo Desportivo Constâncio Vaz Guimarães (Ibirapuera), aprovado pela Alesp com o PL 91/2019, prevê investimento mínimo de R$ 220 milhões para que o local seja modernizado e esteja apto a receber competições esportivas das mais diversas modalidades, atendendo a requisitos de confederações nacionais e internacionais, o que não ocorre no formato atual.

Com a concessão, eventos de todos os segmentos também serão ampliados, uma vez que haverá a implantação de uma moderna arena multiuso equipada com a tecnologia plug and play, ar condicionado, poltronas reclináveis e tecnologia em todo o complexo, gerando mais emprego e renda para a cidade de São Paulo.

Por sua vez, o Estado também deixa de arcar com os prejuízos atuais do espaço, que somam R$ 15 milhões anuais. A previsão é que o edital seja publicado em dezembro de 2020. Sobre a reunião ocorrida ontem (30/11) no Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico (Condephaat), o placar foi de 16 a 8 contra a abertura do processo de tombamento do complexo".

Globo Esporte