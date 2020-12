Bahia recebe imagens para obter provas sobre acusação de injúria racial no jogo contra o Fla

Foto: Jorge Rodrigues / Agência Estado









O Bahia recebeu, na manhã desta terça-feira, imagens para ajudar no processo de apuração interna sobre a acusação de injúria racial feita por Gerson, do Flamengo, contra o meia colombiano Juan Pablo Ramírez. Solicitadas na última segunda-feira, as imagens contam com todos os ângulos disponíveis no momento que o jogador do Fla afirma ter ouvido "Cala a boca, negro" . A ideia do Tricolor é fazer um "pente fino" para averiguar a denúncia do meia flamenguista.

No episódio, Gerson também discutiu com Mano Menezes no campo e pediu respeito ao técnico (veja no vídeo acima). Horas depois, Mano deixou o Bahia, mas, segundo Guilherme Bellintani, presidente do clube, a decisão não teve relação com a discussão com Gerson.

O Tricolor afirma que Ramírez negou veementemente as acusações, mas, ao mesmo tempo, afastou o meia até que a apuração do caso seja concluída. Em vídeo, jogador disse que "em nenhum momento foi racista".

Na súmula da partida, o árbitro Flávio Rodrigues de Souza afirmou que não presenciou o ato descrito por Gerson. A Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) vai analisar a súmula do jogo e o vídeo da partida para verificar como agir no caso. Ainda não há definição sobre o que será feito por parte da Procuradoria, que pode pedir outras provas se julgar necessário.

A Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância intimou Ramírez, o técnico Mano Menezes e o árbitro Flavio Rodrigues de Souza, responsável por conduzir o Flamengo 4 x 3 Bahia. Nesta terça, Gerson prestou depoimento sobre a denúncia.

Globo Esporte