Band "acelera forte" na Stock Car e já transmite final que decide título

A TV Band anunciou nesta quarta-feira (2) que transmitirá a etapa final do Campeonato Brasileiro de Stock Car, que será realizada no dia 13 de dezembro, em Interlagos. Com nada menos que 11 pilotos com chances matemáticas de conquistar o título, a prova terá pontuação dobrada e promete ser uma das mais eletrizantes da última década na principal categoria do automobilismo sul-americano. A emissora recentemente adquiriu os direitos para transmissão em TV aberta por cinco anos e com esta última decisão já mostra que chega à Stock Car em ritmo acelerado. A corrida também será exibida ao vivo pelo Sportv2.

"É uma grande oportunidade para darmos a largada nesta parceria e já mostrar para o público da Band como será 2021”, diz Denis Gavazzi, Diretor de Esportes da emissora. “Estamos muito contentes com a Stock na Band e mais ainda por poder fazer esta grande final", concluiu Gavazzi.

“Essa iniciativa da Band nos enche de entusiasmo, por que mostra que nosso parceiro também é apaixonado pelo nosso esporte e não quer perder um dos principais episódios da história da Stock Car, que será a final do dia 13 em Interlagos”, diz Fernando Julianelli, Vice-Presidente Comercial e de Marketing da Vicar, empresa promotora da Stock Car. “É um excelente começo para a nossa parceria tanto em termos de engajamento quando de perspectiva de retorno, pois estaremos em vários programas da grade da TV aberta já ao longo da próxima semana”, conclui Julianelli.

Cobertura completa – Além da exibição da íntegra ao vivo das corridas, o acordo com a Band também contempla a cobertura da pré-temporada e do campeonato pelo jornalismo esportivo e telejornais, matérias especiais e participação de personagens em programas da emissora, em uma abrangente sinergia entre os produtos da Band e o conteúdo e personagens da Stock Car.

Band e Sportv mostram ao vivo a 12ª e última etapa da Stock Car a partir das 12h15 dop domingo (13). Antes, no sábado, o Sportv2 exibirá o classificatório, com a transmissão iniciando às 11h15. Os onze pilotos com chances matemáticas de conquistar o título são

Thiago Camilo (238 pontos), Daniel Serra (237), Ricardo Maurício (231), Ricardo Zonta (226), Gabriel Casagrande e Rubens Barrichello (224), Cesar Ramos (203), Allam Khodair (195), Guilherme Salas (190), Diego Nunes (185) e Nelson Piquet Jr. (180).