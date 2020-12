Borussia Dortmund anuncia demissão de Lucien Favre após goleada

(Foto: Lars Baron/Getty Images)





O Borussia Dortmund anunciou neste domingo a demissão do técnico Lucien Favre, de 63 anos, um dia depois de a equipe alemã ser goleada por 5 a 1 pelo Stuttgart. O clube emitiu comunicado oficial agradecendo pelos serviços prestados pelo suíço, que deixa o comando da equipe após duas temporadas e meia, com apenas um título: o da Supercopa da Alemanha, em 2019.

– Estamos todos gratos por Lucien Favre e seu excelente trabalho nos últimos dois anos e meio, onde ele e sua equipe terminaram duas vezes como vice-campeões. Sem dúvida, Lucien Favre é um grande profissional e uma grande pessoa – disse Hans-Joachim Watzke, CEO do clube.

O clube será comandado até o fim da temporada pelo auxiliar Edin Terzic, que terá a ajuda de Sebastian Geppert e Otto Addo. Lucien Favre chegou ao Borussia Dortmund na temporada 2018/19 para substituir Thomas Tuchel, atual técnico do PSG. Ele havia feito bons trabalhos no Borussia Mönchengladbach e Nice antes de assumir o time amarelo. No Dortmund, o suíço obteve 68 vitórias, 18 empates e 24 derrotas em 110 jogos.

A imprensa alemã afirma que a diretoria já busca alternativas para comandar a equipe a partir de junho, na temporada 2021/22, e o nome de Marco Rose, do Borussia Mönchengladbach seria o mais forte na disputa.

Globo Esporte