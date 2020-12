Botafogo anuncia novo patrocínio para barra frontal da camisa até 2021

O Botafogo anunciou na tarde desta terça-feira que terá um novo patrocínio. O clube exibirá na parte frontal da barra da camisa a marca Centrum até o fim de 2021. O anúncio foi realizado nas redes sociais do clube e com um vídeo na Botafogo TV.

A marca estará presente no futebol masculino, futebol feminino e também no Estádio Nilton Santos, segundo a divulgação de Caio Araújo, gerente comercial do clube. De acordo com ele, a parceria irá estimular a prevenção contra a Covid-19. Rafael Jones head de mídia, digital e agências da GSK Consumer Healthcare Brasil (laboratório que fabrica a Centrum) explica como vai ser o Projeto Botafogo Seguro.

- Vai desenvolver um protocolo específico para o estádio. Vai ter uma equipe técnica para adaptar o estádio e transforma-lo em modelo de prevenção e combate ao novo coronavírus. Principal objetivo é fazer com que todos profissionais que estejam envolvidos com a prática do futebol estejam o mais seguro possível. Campanha e patrocínio não estimula a volta aos estádios, cabe às autoridades competentes. Apenas queremos tornar mais seguro para quem estiver presente.

Além da exibição, o Botafogo conta com outros oito patrocinadores: Gold Meat (anunciada na última quarta-feira), STX, Zinzane, Casa de Apostas, Baterax, Eletromil, Visit Now e Tim.

O próximo jogo do Botafogo será contra o Flamengo, sábado, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 20 pontos em 22 jogos, o clube está a cinco do primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Globo Esporte