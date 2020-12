Casares deve buscar novo diretor de futebol no São Paulo; futuro de Raí depende de conversa

(Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net)





O presidente eleito Julio Casares deverá contratar um novo diretor executivo de futebol do mercado para sua gestão no São Paulo. Rodrigo Caetano (Internacional) e outros profissionais foram analisados nos últimos meses, mas não há uma definição até o momento.

No entanto, a primeira grande decisão pela frente no governo de transição de Casares, iniciado nesta segunda-feira (14), é o futuro de Raí.

O ídolo admitiu ao "Blog do PVC" o desejo de terminar a temporada como executivo de futebol até fevereiro. Essa permanência ou não após a virada do ano dependerá de uma conversa entre Raí e Julio Casares, possivelmente nesta semana.

Embora o tema divida opiniões nos bastidores, existe a possibilidade de Raí concluir a temporada, desde que haja um consenso. Por outro lado, a continuidade do gerente Alexandre Pássaro em 2021 é praticamente descartada.

– Não faremos movimentos bruscos, que atrapalhem o elenco. Longe disso, mas faremos ajustes. Eu preciso realizar o que o sócio e o conselheiro aprovaram, que é um plano de gestão que passa por reestruturação na Barra Funda – disse Julio Casares, em entrevista ao programa "Mesa Redonda", da TV Gazeta, no último domingo.

Apesar de planejar essas mudanças, o presidente eleito tem agido nos bastidores para tentar minimizar o impacto delas no dia a dia do futebol do São Paulo, em meio à disputa dos títulos do Brasileirão (líder) e da Copa do Brasil (semifinalista).

Essa reestruturação citada por Casares passa por mudanças que começaram, por exemplo, com a contratação de Muricy Ramalho. Ele será o coordenador de futebol.

A ideia é que o ídolo e ex-treinador atue no dia a dia do vestiário, dê respaldo a Fernando Diniz e seja uma espécie de ponte para garotos promovidos das categorias de base ao profissional.

Em Cotia, a gestão de Casares também deverá ter um novo executivo do mercado para atuar possivelmente com o coordenador das categorias de base Pedro Smania.

– Nossa base, que é muito boa, o orgulho do São Paulo, também será profissionalizada, com um diretor do mercado, tal qual o futebol, que terá um diretor executivo do mercado e um coordenador de futebol (Muricy) – disse Casares, em seu discurso de posse no último sábado.





