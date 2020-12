Conmebol define datas e horários das semifinais da Libertadores; veja o calendário

(Foto: Raúl Arboleda/AFP)





A Conmebol definiu na tarde desta sexta-feira as datas e horários dos jogos das semifinais da Copa Libertadores da América. Palmeiras, River Plate e Santos já estão classificados à próxima fase. A última vaga vai sair do duelo entre Boca Juniors e Racing, que venceu o primeiro jogo por 1 a 0. Os argentinos voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira, às 21h30, em La Bombonera.

Veja abaixo as datas a horários dos jogos:





River Plate x Palmeiras

Ida: 5/1, 21h30 , no estádio Libertadores da América

Volta: 12/1, 21h30, no Allianz Parque





Santos x Racing ou Boca

Ida: 6/1, às 19h15, na Argentina

Volta: 13/1, às 19h15, na Vila Belmiro

A final da Copa Libertadores da América, pela segunda vez em jogo único, está marcada para o dia 30 de janeiro, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

No caso do Palmeiras, o clássico contra o Corinthians, pela 28ª rodada do Brasileirão, inicialmente marcado para o dia 6 de janeiro, deve sofrer alteração de data. Assim como o duelo do Santos contra o Atlético-MG, válido pela mesma rodada, e marcado para o dia 7.

