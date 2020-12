Data de início da fase de grupos da Copa do Nordeste de 2021 é divulgada

(Foto: Cisco Nobre)





A Copa do Nordeste de 2021 tem data definida para iniciar a fase de grupos. Através do perfil oficial, a organização da competição comunicou, na madrugada desta terça-feira, que o torneio regional iniciará no dia 27 de fevereiro.

Com a definição, o Nordestão inicia a próxima temporada sem tempo para folga de alguns clubes. Isso porque as equipes que disputam a Série A (Ceará, Fortaleza, Bahia e Sport) terminam o calendário no dia 24 de fevereiro, três dias antes do previsto para início da competição.

O Nordestão de 2021 ainda terá o desdobramento das datas com a tabela detalhada e definição de todos os participantes.

Nesta quarta-feira, a competição inicia uma fase eliminatória para definir os últimos classificados à chave de grupos com a disputa entre Atlético-BA x Botafogo-PB. A partida da volta acontece no próximo dia 22.

Os outros confrontos eliminatórios são entre Altos ou River-PI x Globo FC, Itabaiana x Santa Cruz e Moto Club x CSA.

Confrontos da fase preliminar do Nordestão

Santa Cruz x Itabaiana

CSA x Moto Club

Botafogo-PB x Atlético de Alagoinhas-BA

Globo-RN x Representante do Piauí





Clubes garantidos na fase de grupos do Nordestão

Alagoas - CRB

Bahia - Bahia e Vitória

Ceará - Ceará e Fortaleza

Pernambuco - Salgueiro e Sport

Paraíba - Treze

Maranhão - Sampaio Corrêa

Rio Grande do Norte - ABC

Sergipe - Confiança





Globo Esporte