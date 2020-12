Copa Sul-Americana: Bahia vai pedir áudios e entrar com representação contra arbitragem

A diretoria do Bahia decidiu entrar com uma representação contra a arbitragem da derrota por 3 a 2 para o Defensa y Justicia, no jogo de ida das quartas de final da Sul-Americana. A partida foi disputada na última quarta, na Arena Fonte Nova. Somente no primeiro tempo, o jogo teve seis interferências do árbitro de vídeo e ficou paralisado por 17 minutos.

O trio de arbitragem é do Equador e teve Guillermo Guerrero como árbitro, auxiliado por Christian Lescano e Byron Romero. O árbitro de vídeo foi o uruguaio Daniel Fedorczuk. O ge apurou que o Bahia vai entrar com a representação e também pedir áudios do jogo ainda nesta quinta-feira.

Após o jogo, o técnico Mano Menezes classificou como catastrófica a atuação da arbitragem no jogo. O Bahia também questiona a anulação do gol de Gilberto pelo VAR, quando o time perdia por 1 a 0.

- Sobre a arbitragem, foi catastrófica. Não tem outra palavra para isso. Um árbitro que para quatro vezes para ir ao VAR no primeiro tempo, nessas quatro nunca demora menos do que cinco minutos. Ele tira do jogo o tempo que o jogo tem que ser jogado. É isso que está acontecendo e precisa resolver. Hoje foi muito grosseiro, discutível, tudo que aconteceu no primeiro tempo. E isso, logicamente, para equipe que sai perdendo, cria uma dificuldade, você não consegue imprimir ritmo para reação. Mesmo assim, tivemos um pênalti e perdemos, seria o gol de empate. Mesmo assim, empatamos e achamos que o lance de Gilberto é muito discutível como entendimento - disse Mano Menezes na última quarta.

A partida de volta está marcada para a próxima quarta-feira, às 19h15 (de Brasília), no estádio Norberto Tomaghello, em Florencio Varela, na Argentina. O Tricolor precisa vencer por pelo menos 2 a 0; se marcar quatro gols fora, o triunfo por um gol garante vaga nas semi. Em caso de 3 a 2 para o time baiano, decisão nos pênaltis.

