Corinthians vence o Avaí Kindermann e conquista o bicampeonato brasileiro

(Foto: Leonardo Sguacabia/Photopress/Estadão Conteúdo)





Em partida intensa e movimentada, o Corinthians conquistou neste domingo o bicampeonato brasileiro, na Neo Química Arena, em São Paulo, com vitória inconstestável sobre o Avaí Kindermann, depois de um 0 a 0 no jogo de ida. Com um trabalho desde 2016, com a mesma base de jogadoras e mesma comissão técnica, Timão se consolida ainda mais como o grande protagonista do futebol feminino no país. Gols de Gabi Nunes, Gabi Zanotti (duas vezes) e Vic Albuquerque. Lelê e Zoio ainda descontaram, mas de nada adiantou. Glórias mil do campeão dos campeões.

Apelidado de Rei pelas jogadoras, o técnico Arthur Elias caminha a passos largos para se manter como o mais vitorioso do país. Se o Timão conquistou neste domingo o bicampeonato, para ele, trata-se do terceiro título de Brasileirão. Em 2013, venceu com o Centro Olímpico antes de ganhar duas vezes com o Corinthians (2018 e 2020).

O Avaí Kindermann começou o jogo dando indícios de que poderia dominar: marcação alta, incomodando o Corinthians no ataque, posse de bola e busca pelo espaço. Duda chegou a mandar bola venenosa para Lelê espalmar. Porém, dos 27 aos 32 minutos um Corinthians avassalador abriu 2 a 0. Gabi Nunes tentou, Bárbara defendeu. Na sequência, a camisa 11 sobrou livre para mandar para o gol. Poucos minutos depois, Zanotti, de cabeça, ampliou. Ambos os gols saíram em cobranças de escanteio de Diany. Intenso e bem postado, o Timão terminou com amplo domínio.

A etapa final começou quase como uma repetição da primeira: o Avaí tentou subir a marcação e impor seu ritmo de jogo fora de casa. Deu certo, mas durou pouco. Logo aos seis minutos, Zoio marcou. Bastaram cinco minutos para Zanotti dar o troco, fazer o segundo e manter a vantagem para o Timão no placar. Na reta final, Lelê, do Avaí, ainda superou Lelê, do Corinthians, e fez mais um para o Kindermann. Mas Vic Albuquerque estava lá para deixar o dela, fazer o quarto do Corinthians e carimbar a taça.

Globo Esporte