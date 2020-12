Cruzeiro alega redução de custos e anuncia restante de jogos da Série B para o Independência

Alegando a necessidade de reduzir custos, o Cruzeiro anunciou que mandará as partidas restantes, na Série B do Brasileiro, no Independência. O primeiro jogo será contra o CSA, no próximo dia 15, pela 29ª rodada da competição. A decisão foi tomada, conjuntamente, entre a diretoria do clube e a comissão técnica.

O acordo é válido até o fim da Série B e inclui, segundo o clube, a quitação de um débito que a Raposa possui com a administração, pela realização de algumas partidas do ano passado. Os custos operacionais para se atuar no Independência são bem menores do que no Mineirão.

Os jogos restantes do Cruzeiro serão contra CSA, Cuiabá, Oeste, Operário e Náutico. No ano que vem, o clube deverá oficializar o acordo com o Mineirão e retomar os jogos no Gigante da Pampulha.

Segundo o clube mineiro, inclusive, a relação com a Minas Arena - administradora do Mineirão - continua excelente. O Cruzeiro mandou apenas uma partida no Independência, neste ano. Foi na derrota por 1 a 0 para o Coimbra, no Campeonato Mineiro. Na Série B, venceu o clássico com o América-MG por 2 a 1, no estádio.

Globo Esporte