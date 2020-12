Diego Costa pede rescisão por motivos pessoais e deve deixar o Atlético, diz jornal

(Foto: Getty Images)





O atacante Diego Costa pretende deixar o Atlético de Madrid nas próximas semanas, de acordo com a imprensa espanhola. O jorna "As" publicou nesta segunda-feira que o brasileiro naturalizado espanhol solicitou uma rescisão de contrato por motivos pessoais, podendo aproveitar a janela de transferências de janeiro para mudar de clube.

Diego teria contrato com o Atleti até o fim da atual temporada, em junho, mas teria pedido a liberação imediata por razões familiares, sem detalhes informados pelo jornal. O diário aponta que o clube espanhol tenta resolver a situação de modo amigável, uma vez que o atacante é ídolo da equipe e tem boa relação com a diretoria.

O "As" frisa que Diego Costa recebeu diversas ofertas nos últimos meses e está avaliando a melhor opção para seu futuro. Aos 32 anos, ele realizou sete jogos na atual temporada, sendo titular em apenas dois deles, e marcou dois gols. Em 2019/20, ele disputou 30 partidas e marcou cinco gols.

Nome fundamental para Diego Simeone em sua primeira passagem por Madrid, o atacante brasileiro não repetiu o mesmo sucesso ao retornar ao Atleti, depois de uma boa passagem pelo Chelsea. Diego Costa sofreu com problemas físicos recentemente e até mesmo com uma trombose venosa, descoberta no mês passado, em meio à pandemia da Covid-19.

Diego atuou na partida contra a Real Sociedad, na última terça-feira, no que pode ter sido sua despedida com a camisa colchonera. Na partida anterior, diante do Elche, ele fez de pênalti aquele que ser seu último gol pelo Atlético de Madrid, onde chegou em 2010 e, entre idas e vindas, participou de sete temporadas. Diego Costa conquistou seis títulos no clube: um do Campeonato Espanhol (2013/14), um da Liga Europa (2017/18), três da Supercopa da Europa (2010, 2012 e 2018) e um da Copa do Rei (2012/13).

Globo Esporte