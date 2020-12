Dispensado pelo Barcelona, Luis Suárez é o atacante mais eficiente do Espanhol até agora

(Foto: Divulgação / Atlético de Madrid)





O Atlético de Madrid é o atual líder do Campeonato Espanhol, e um de seus destaques neste início de temporada é o recém-chegado Luis Suárez. O uruguaio é neste momento o atacante mais eficiente da competição em termos de tempo para marcar: um gol a cada 83 minutos em campo.

Suárez disputou até agora nove jogos do campeonato e marcou sete gols, sendo que esteve em campo por 586 minutos. Ele é o atacante com as melhores médias por partida e de tempo necessário para balançar as redes. Das nove rodadas que participou, deixou sua marca pelo menos uma vez em cinco. E em apenas uma ocasião ele ficou do início ao fim.

Na vitória deste sábado sobre o Elche, no mesmo dia em que completou 200 jogos pela liga espanhola, ele fez dois gols e ultrapassou a marca de 150 na história da competição.

- Com o Suárez não converso nada de diferente. Ele vinha de um processo de 20 dias sem poder jogar e na semana anterior disputou três partidas. Me alegro muito, sobretudo com o segundo gol dele - declarou o técnico do Atlético, Diego Simeone, em entrevista coletiva.

Luis Suárez é um dos artilheiros do Campeonato Espanhol, com sete gols, um a menos do que o líder na estatística: Gerard Moreno, do Villarreal.

Para chegar a essa quantidade de gols até agora, Suárez precisou dar 25 chutes. Ou seja: um gol a cada quatro finalizações, aproximadamente. Do top 5 dos artilheiros do Espanhol neste momento, Iago Aspas e Mikel Oyarzabal necessitaram de menos chutes para balançar as redes e têm médias melhores. Mas apenas o jogador da Real Sociedad ficou em campo em média a mesma quantidade de minutos que o uruguaio. Além disso, cinco dos sete gols de Oyarzabal foram de pênalti.

Luis Suárez foi dispensado pelo Barcelona em setembro, depois de mais de seis anos no clube. O craque do time e seu amigo, Lionel Messi, disse na época que ele não merecia "ter sido expulso". O atacante foi anunciado oficialmente pelo Atlético no dia 23 daquele mês.

Por causa da saída do Barça e da infecção por Covid-19, ele não participou da pré-temporada e teve de ficar quase 20 dias afastado em novembro. É visível que ainda não está na melhor forma física. Mesmo assim, Suárez foi o jogador do Atlético de Madrid no século XXI que menos partidas precisou para chegar a sete gols. O colombiano Falcao Garcia precisou de 10. Os espanhóis Fernando Torres e David Villa, de 14.

O Atlético de Madrid vai enfrentar na próxima rodada, já na terça-feira, justamente um dos adversários do momento na corrida pelo título do Campeonato Espanhol: a Real Sociedad. A diferença entre as duas equipes na tabela é de três pontos.

Globo Esporte