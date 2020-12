Dono de 3 ouros olímpicos, Sun Yang tem sentença de 8 anos de punição por doping suspensa

O nadador Sun Yang, de 29 anos, voltou a ter esperança de disputar os Jogos Olímpicos de Tóquio no ano que vem após conquistar uma vitória importante nos tribunais. Nesta quarta-feira, o Tribunal Federal da Suíça aceitou o recurso do chinês e suspendeu a punição de oito anos por doping. A principal alegação da defesa do atleta dono de seis medalhas olímpicas, sendo três de ouro, é que o chefe do painel que julga os casos da Corte Arbitral do Esporte teria feito comentários anti-chineses em suas redes sociais.

Em fevereiro, Sun Yang foi suspenso pela CAS por oito anos por violar o controle antidoping. O chinês foi punido por ter destruído amostras de sangue coletado. A suspensão de oito anos também foi explicada pelo fato de o chinês não ser réu primário. Em junho de 2014, ele havia sido suspenso por uma infração envolvendo doping. Inconformado com a dura pena, no entanto, o nadador recorreu ao Tribunal Federal da Suíça, em julho deste ano, questionando a neutralidade da CAS.

Com isso, o tricampeão olímpico fica livre para retomar a carreira, pelo menos até que o seu caso volte a ser julgado por um painel diferente.

A Agência Mundial Antidoping (Wada) agora terá de argumentar novamente contra Sun Yang. O órgão disse em um comunicado que estava ciente da decisão do tribunal suíço e que o julgamento foi baseado não nos méritos do caso, mas em preocupações sobre o presidente do painel, o ex-ministro italiano das Relações Exteriores, Franco Frattini, sendo que o painel na CAS havia sido composto por ele e mais dois julgadores.

- A Wada tomará medidas para apresentar seu caso de forma robusta novamente quando o assunto retornar ao painel da CAS, que será presidido por um presidente diferente - disse o comunicado da entidade.

Os advogados da Sun apelaram depois de coletar o que eles disseram ser comentários públicos de Frattini que incluíam sentimentos xenófobos. Reportagens da mídia no início deste ano destacaram postagens de Frattini no Twitter expressando desdém pelos exemplos de crueldade contra os animais na China.

Entenda o caso

Após um teste antidoping conflitante de Sun Yang em setembro de 2018, a questão foi encaminhada inicialmente ao Painel de Doping da FINA (Federação Internacional de Natação), que concluiu que o Padrão Internacional para Testes e Investigações (ISTI), protocolo adotado pela Agência Mundial Antidopagem (WADA) para a condução dos controles antidoping, não foi seguido adequadamente. Portanto, o Painel de Doping da FINA invalidou a coleta de amostras e determinou que o atleta não havia cometido violação de nenhuma regra antidopagem.

A WADA então, recorreu no CAS contra essa decisão, alegando que Sun Yang havia se recusado voluntariamente a se submeter à coleta de amostras, solicitando que uma suspensão entre um mínimo 2 anos e um máximo 8 anos fosse imposta ao nadador. Tal recurso foi encaminhado a um painel formado pelos árbitros Franco Frattini (Itália), Romano Subiotto (Bélgica / Reino Unido) e Philippe Sands (Reino Unido), sendo realizado em 15 de novembro de 2019.

Por fim, o Painel do CAS determinou por unanimidade, que Sun Yang violou o artigo 2.5 da FINA (adulteração no processo de controle de doping). Mais especificamente, o atleta não conseguiu demonstrar que tinha uma justificativa convincente para destruir suas amostras de sangue e renunciar ao controle de doping quando, em sua opinião, o protocolo de coleta não estava em conformidade com o ISTI.

Considerando que em junho de 2014, o atleta foi culpado numa primeira violação de regra antidopagem, o Painel do CAS concluiu que, de acordo com o Artigo 10.7.1 da FINA, um período de oito anos de inelegibilidade deveria ser imposto a Sun Yang.

Sun Yang, ícone da natação chinesa

Em 2012, nos Jogos Olímpicos de Londres, Sun Yang se tornou o primeiro chinês a ganhar uma medalha de ouro olímpica na natação. Ele foi também o primeiro nadador na história a ganhar medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos e no Campeonato Mundial em todas as distâncias de estilo livre entre 200 e 1500 metros. Três vezes medalhista de ouro olímpico e onze vezes campeão mundial, ele é o nadador chinês mais condecorado da história.

