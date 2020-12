Em 10 minutos, Corinthians vira e vence primeira partida da final do Paulistão feminino

Após sofrer no primeiro tempo e levar o gol, o Timão reage no fim da partida, vence Ferroviária por 3 a 1 e sai em vantagem na primeira partida da final do Paulistão feminino, disputada neste domingo pela manhã, na Arena Barueri. Victória Albuquerque, com dois gols, e Diany foram as autoras dos gols do Alvinegro. Chu, no primeiro tempo, abriu o placar para a Ferrinha. Assista aos melhores momentos:

O Corinthians, agora, pode até perder por um gol de diferença a partida de volta, marcada para o próximo domingo, dia 20, na Fonte Luminosa, em Araraquara, que conquista o título Paulista. A Ferrinha precisa vencer por dois gols para levar a decisão para os pênaltis ou por mais para conquistar a taça diretamente. O empate também é do Alvinegro!

A atacante Victória Albuquerque encarnou a tradicional raça corintiana. Entrou no segundo tempo, após o Timão sofrer muito para conseguir chegar ao ataque, cobrou o pênalti com calma diante da muralha que é a goleira Luciana e matou a partida no fim, dando uma Grande vantagem para o Timão!

O Corinthians fez valer o mando de campo na Arena Barueri e pressionou a Ferroviária desde o primeiro minuto, mas esbarrou em uma defesa sólida e segura. O time começou a arriscar nas bolas aéreas e só conseguiu a primeira boa chance em uma cobrança de pênalti, cometida por Géssica em Gabi Zanotti. Na cobrança, Adriana bate no canto esquerdo e a goleira Luciana voou para agarrar a bola. na reposição, a goleira da Ferroviária achou Chu. A atacante da Locomotiva se aproveitou do vacilo da zagueira Poliana, avançou para o ataque e bateu na saída de Lelê. A Ferroviária, que tinha levado perigo duas vezes com Chu e Sochor, abria o placar logo após a goleira defender um pênalti!

Na segunda etapa, o Corinthians parecia ter sentido o golpe, errou muitos passes, não conseguia manter a mesma posse de bola e se expunha no contra-ataque. Contudo, a Ferroviária não se aproveitou da fragilidade e procurou manter a solidez defensiva. E conseguiu, até os 40 minutos. Foi quando, em um lance rápido, a bola bateu na mão da zagueira Luana. Victória foi para cobrança e, mesmo diante da gigante Luciana, bateu com categoria e deslocou a adversária para igualar a partida. Três minutos depois, Chu, que ajudava no apoio da defesa, deu condições legais para Diany receber bola dentro da área, livre, tocar na saída de Luciana e virar. A virada desmoronou a defesa afeana, para desespero da experiente Andreia Rosa, que gritava muito com as colegas. Aos 46, Katiuscia acreditou em uma bola longa e cruzou da direita, quase na linha de fundo. Bem posicionada, Victória subiu entre a defesa da Locomotiva e ampliou o marcador. Uma vantagem de ouro para o Timão na segunda partida!

Globo Esporte